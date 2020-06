Hullámvasúton a turisztikai papírok

A turizmusban érdekelt társaságok részvényeinek árfolyama a kezdeti sokkot követően látványos ugrásokkal reagálnak a hírekre – ezt az erős idegzetű befektetők kihasználhatják.

A turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat ­figyelembe véve a világgazdaság egyik legnagyobb ágazatáról beszélünk, hiszen

a 2019-es évben csak ez a terület több mint 9 ezermilliárd amerikai dollárral járult hozzá a világ GDP-termeléséhez, ami meghaladja a 10 százalékos részesedést.

Nem kérdés tehát, hogy mennyire fontos mind a világgazdaság, mind az egyes országok hazai össztermékének tekintetében, hogy a turizmus minél előbb talpra álljon. Ennek megfelelően vehetik ki részüket ezen vállalkozások a meghirdetett segítőcsomagokból is, ahogy például ez már meg is történt a Lufthansával, amely 9 milliárd eurós mentőcsomagot kapott a német államtól. Ám a pénzügyi segítségnél is sokkal fontosabb, hogy mikor indulhatnak újra a bevételt termelő tevékenységek, hiszen az igazi megmenekülést csak ez eredményezheti.

A piaci hangulat azonban elég változékony mostanában. Egyik héten a második hullám teljes figyelmen kívül hagyásával, az ősszel megérkező védőoltás reményében emelkednek a piacok, nem sokkal később a Fed óvatosságától megijedve érkezik az eladói nyomás a tőzsdékre. Ami pedig az elmúlt néhány héten egyértelműen kirajzolódott, hogy ezekben a változatos mozgásokban az egyik legérzékenyebb reakciót éppen a turizmussal foglalkozó cégek mutatják, hiszen itt valóban élet-halál kérdése lehet, hogy mikor indulnak újra az utazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások.

Az egyik szélsőséges példa a Hertz autókölcsönző esete, amely május 22-én csődvédelmet kért az amerikai szolgáltatásaira, miután nem tudott megegyezni a hitelezőivel. Ennek megfelelően a részvény árfolyama egy dollár alá esett. Június elején néhány kedvező piaci hír hatására a nominálisan olcsónak vélt részvényt 6 dollárig rántották fel három kereskedési nap alatt, majd hasonló gyorsasággal tért vissza a 2 dollár körüli szintre.

Ilyen szélsőséges mozgást persze keveset láthatunk, de az tény, hogy a legtöbb turizmushoz kapcsolódó cég érzékenyen reagál a hangulatra, illetve a járvány lefolyásával kapcsolatos várakozásokra.

Látványos mozgásokat láthattunk a hajótársaságok részvényeinél is: nullára esett vissza a cégek bevétele, és a túlélésük is kérdéses lehet.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható