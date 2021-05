Megháromszorozhatta profitját az OTP

Napok óta remekelnek az OTP-részvények, a pénteken érkező első negyedéves eredménybeszámoló előtt optimisták a várakozások, az árfolyam 3 kereskedési nap alatt 4,6 százalékkal emelkedett.

Szerda délután kiderült, a megkérdezett elemzők is remek eredményeket várnak: korrekciós tételek levonása nélkül 102,3 milliárd forint csoportszintű eredménnyel zárhatta az első negyedévet az OTP csoport – olvasható a bank által publikált, 12 elemző megkérdezésével készített konszenzusából.

A számviteli eredménysoron 82,1 milliárd forint a várakozás, a hitelintézet bevételei 5 százalékkal nőhettek, a kockázati költségeket pedig sikerülhetett 25 milliárd alá szorítani, vagyis 73 százalékkal kevesebb céltartalékot kellett képezni.

Jelentős javulást érhetett el az OTP csoport a főbb eredménysorokon az első negyedévben, éves összevetésben – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. Az optimista várakozás mögött az áll, hogy a hitelkihelyezés jelentősen bővült, a kockázati költségek pedig a töredékét tehették ki a tavalyi első negyedévinek. A szakértő nem számít rá, hogy a menedzsment új éves iránymutatással állna elő, ugyanakkor továbbra is sok a bizonytalanság a magyar bank piacán – utalt Török Lajos a koronavírus mutációkra, vagy a moratóriumban érintett adósok fizetési képességére. A hiteltörlesztés felfüggesztését lehetővé tevő intézkedést szerinte nem hosszabbítja meg a kormány, ha mégis, annak negatív lenne a hatása a részvényárfolyamra.

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak arról beszélt, nem tartja szükségesnek a moratórium meghosszabbítását.

Wolf szerint a moratóriumba került vállalati adósaik kevesebb, mint 10 százaléka kerülhet nehéz helyzetbe, a lakossági üzletágban várható hitelezési veszteségekről nem beszélt. A teljes képet illetően nem könnyű becsülni – mondta lapunknak Török Lajos – szerinte a befektetők a Magyar Nemzeti Bank 10 százalékos várakozását tekinthetik irányadónak, de beigazolódhat a GKI 15-20 százalékos várakozása is.

A mi kalkulációink szerint az OTP-t illetően a 10 százalékos problémás hitelállomány arány a reálisabb, ami egy esetleges részleges moratórium-hosszabbítással csökkenthető lenne

– mondta az Equilor szakértője.

A pénteki sajtótájékoztatón minden bizonnyal szóba kerülnek a bank akvizíciós tervei, Török Lajos szerint a Nova KBM megszerzése kifejezetten illeszkedne a pénzintézet stratégiájába, így valószínű, hogy megpróbálja megszerezni a szlovén bankot az OTP. Az eddigi felvásárlási stratégiába viszont kevésbé illene az esetleges üzbég terjeszkedés. Ha mégis akvirálna a bank az ázsiai országban, a piaci reakció attól függ, mekkora pozíciót szerezne az OTP Üzbegisztánban.

Összességében jó negyedévet zárhatott az OTP, az alacsonyabb céltartalékolás miatt pedig kedvező profitszámok érkezhetnek

– írta előzetesében a KBC Equitas. A nemteljesítő hitelek arányával kapcsolatban persze még mindig vannak kockázatok, és mindenhol a moratóriumok sem jártak le, viszont a kép optimistább most, továbbra is stabil maradhat a bank tőkehelyzete, és várhatóan kisebb céltartalékolásra is lesz majd szükség. A KBC várakozása szerint a bankcsoport összesített bevételei 7 százalékkal 304 milliárd forintra emelkedhettek, míg a konszolidált adózott eredmény megközelíthette a 113 milliárd forintot.

Éves alapon, Magyarországon 10 százalék felett bővülhetett az OTP lakossági hitelezése, de a vállalati szegmens is erős növekedést produkálhatott, részben az állami programoknak (NHP Hajrá) köszönhetően.

Az Erste előrejelzése szerint a bankcsoport korrigált profitja több, mint triplázhatott és meghaladhatta a 108 miliárd forintot. Ennek elsődleges oka, hogy mivel a hitelportfólió-minőség nem romlott számottevően, így a tavalyi több, mint 90 milliárdos céltartalékképzéssel szemben mindössze 19,9 milliárdra lehet szükség.