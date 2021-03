Milliárdokat buktak a bankok a kockázatos ügyleteken

A részvénypiaci pozícióinak likvidálására kényszerült Archegos Capital talán csak egy a nagybankok által felelőtlenül hitelezett hedge fundok közül. Ugyanakkor a túlhajszolt portfóliókból most kihulló papírok vételi alkalmakat kínálhatnak.

Nagy befektetési bankok szenvedtek méretes veszteséget, miután egy amerikai hedge fund (fedezeti alap) nem tudott eleget tenni a margin call felhívásnak, azaz a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt a számláján keletkező jelentős veszteséget nem pótolta, s így a befizetés elmaradása miatt likvidálták a pozícióit. Bár az érintett Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank és Nomura közül egy sem nevezte meg az ügyfelét, a The Wall Street Journal információi szerint az Archegos Capital Management 30 milliárd dolláros pozíciójáról van szó. Olyan részvényekben építettek ki tőkeáttétes pozíciókat, mint a ViacomCBS, a Farfetch, a Discovery, a Baidu, a Tencent Music, a Vipshop és az iQIYI. A lavinát a ViacomCBS indította el, a társaság részvényei azután kezdtek meredek esésbe, hogy kudarcba fulladt a 3 milliárd dollárosra tervezett részvénykibocsátása.

Az Archegos nagy tőkeáttétellel épített ki vételi pozíciókat a médiacég részvényeiben, e pozíciók kényszerű lezárása pedig további zuhanást okozott a részvény árfolyamában.

A hitelező bankok közül a legnagyobb veszteséget a Nomura szenvedte el, részvényei a tegnapi tokiói kereskedésben több mint 15 százalékot estek. Ekkora napon belüli zuhanásra a japán bankrészvénynél 2009 óta nem volt példa. Bosnyák Zsolt, az Equilor szenior elemzője szerint a Nomura részvényének extrém zuhanása azzal magyarázható, hogy

a japán bankház 2 milliárd dolláros veszteséget kénytelen leírni, miközben a teljes kapitalizációja 17 milliárd dollár.

Különösen feltűnő, hogy az Archegos Capital Managementet vezető Bill Hwangot, a Tiger Asia volt menedzserét 2012-ben bennfentes kereskedés miatt egyszer már elmarasztalta az amerikai tőzsdefelügyelet, s emiatt a Goldman Sachsnál 2018-ig tilalmi listán volt – mondta Bosnyák Zsolt. Hozzátette:

teljesen érthetetlen a banki kockázatkezelések ilyen mértékű fellazítása,

hiszen Hwang – közismert előélete ellenére – az elmúlt időszakban ötszörös tőketétellel építhetett részvénypozíciókat a befektetési bankházak hiteleiből.

A The Wall Street Journal szerint az érintett bankházak elsődleges brókerként szolgálták ki az Archegost. Feldolgozták az alap kereskedéseit, továbbá készpénzt és értékpapírokat is kölcsönöztek a hedge fundnak. Az Equilor elemzője szerint egyáltalán nem biztos, hogy itt pont kerül a történet végére. Egyrészt kérdéses, hogy vajon az Archegos összes pozícióját sikerült-e lezárni, vagy még vannak további toxikus papírok a portfólióban. Emellett a nagy bankházak laza kockázatkezelése kapcsán joggal merülhet fel, hogy vajon az Archegos az egyetlen felelőtlenül túlhitelezett hedge fund-e. Valószínűleg nem, ahogy azt a korábbi válságok idején megszokhattuk,

további csontvázak kerülhetnek még elő a szekrényből.

A gigantikus veszteségleírás arra is rávilágít az elemző szerint, hogy mennyire túlpozicionált most a részvénypiac, amelyet a teljesen felelőtlen optimizmus fűt, és amelyet nem fékez a banki kockázatkezelés. Ebben a helyzetben egy kisebb részvénypiaci korrekció is heves eladásokkal járhat, ha a befektetők tömegesen kapnak fedezetpótlási felszólítást (margin call).

Mindamellett a részvénypiacon nincs sok értelme a sopánkodásnak. Az Archegos kényszerlikvidálása miatt 27 százalékot eső Viacom, a 30 dollár fölül 20 dollárra eső Tencent Music Entertainment, a 45 dollárról 30 dollárig zuhanó Vipshop, vagy a 13 százalékot szánkázó iQIYI részvényei vételi alkalmakat kínálnak az óvatos befektetőknek. Az elemző szerint érdemes a túlhajszolt portfóliókból kihulló papírokat figyelemmel kísérni, hiszen az ilyen kényszerlikvidálások általában jó beszállási pontot jelenthetnek a megütött részvényekbe.