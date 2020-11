Pozitív meglepetés az OTP-től

A pénzintézet harmadik negyedéves konszolidált nettó eredménye 113,6 milliárd forint lett.

Felülmúlta az elemzői várakozásokat a harmadik negyedévben az OTP csoport. A pénzintézet konszolidált nettó eredménye 113,6 milliárd forint lett, a korrekciós tételek negatív hatása nélkül pedig 117,7 milliárd forint. Utóbbi érték 6 százalékos növekedést jelent éves és 43 százalékost negyedéves összevetésben. A külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása a harmadik negyedéves korrigált profiton belül 50 százalékot képviselt.

Sikeres negyedévet zárt az OTP Bank a harmadik negyedévben. Jelentős volt az éves növekedés és az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni – rtékelte a folyamatokat Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Mint írta, az elemzők jóval pesszimistábbak voltak a kockázati költségekkel kapcsolatban, míg a vezetőség szerint az első félévben már elég céltartalékot képeztek. A bank stabil pénzügyi hátérrel rendelkezik, így a vezetőség számára ismét nyitva az út újabb felvásárlási célpontok felé, valamint kifizessék az elmaradt osztalékot is 2021-ben – tette hozzá. Meglátása szerint, a legnagyobb kérdőjel azonban továbbra is, hogy hogyan fog a nem-teljesítő hitelek aránya alakulni, amikor vége lesz a moratóriumoknak az országokban.

A negyedévben a bankcsoport nettó kamatbevételei 195,7 milliárd forintot tettek ki, 11 százalékkal többet mint egy éve. A kockázati költségek mindössze 5,1 milliárd forintra rúgtak, az előző negyedévi 39 milliárd forint után.

A sajáttőke arányos megtérülés (ROE) a válság előtti időszakot tükrözi, amely 19,7 százalékos lett.

A bank várakozása szerint az OTP csoport térségeiben a gazdasági teljesítmény 2020-ban 2-8 százalék közötti mértékben eshet vissza, 2021-ben viszont már 4-6 százalék közötti GDP növekedési ütemmel lehet számolni.

A járványhelyzet időbeli lefutása és a világgazdaság helyreállításának üteme körüli bizonytalanság továbbra is kiemelkedően magas. Ennek megfelelően részletes előrejelzést a menedzsment továbbra sem ad. Ugyanakkor az elmúlt kilenc hónap folyamatai és tényszámai alapján tovább finomította a várakozásait a bank:

– a korrigált ROE érdemben meghaladhatja a 10 százalékot

a hitelkockázati költségek szintje nem haladja meg a 125 bázispontot

a teljesítő hitelállomány növekedése 7 százalék feletti lesz

A menedzsment a stratégiai céljainak megfelelően továbbra is keresi az akvizíciós lehetőségeket. Emellett elkötelezett aziránt, hogy a 2020. év után olyan nagyságrendű osztalékot fizessen, ami a részvényeseket kompenzálja a 2019. év után eredetileg kifizetni javasolt 69,44 milliárd forintnyi, ám a szabályozói elvárás miatt elmaradó osztalék után is.

A negyedév végén a bankcsoport bruttó likviditási tartaléka 7,2 milliárd eurónak megfelelő összeg volt.