Új kamatemelést kényszeríthet ki a piac

A váratlan, 15 bázispontos jegybanki kamatemelés nemcsak a forint gyengülését állította meg, de kismértékben lejjebb hozta a tízéves magyar államkötvény hozamát is. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértők szerint ezért is lesz érdekes a holnapi jegybanki tender, ahol a piac egy újabb emelést is kikényszeríthet.