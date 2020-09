Vegyes félévet zárt az Appeninn

A főbb eredménysorokon csökkenéssel zárta az első félévet az Appeninn, részben egyszeri hatások miatt. A társaságnál a cégvezetés mellett a stratégiai irány is változott és hangsúlyosabbak lettek a turisztikai fejlesztések.

Az Appeninn az EBITDA-ját jelentősen, több mint 180 százalékkal, 11,3 millió euróra tudta növelni – derült ki az ingatlanhasznosító vállalat első féléves jelentéséből. A BÉT zárása után tegnap publikált beszámoló viszont az adózott eredmény és a bérleti díj terén is nagyobb csökkenést mutat az előző év azonos időszakához viszonyítottan. Bérbeadható területüket ugyan több mint 6700 négyzetméterrel növelték az év elején, de a bérbeadásból származó bevétel így is 8,4 százalékkal, 4,27 millió euróra esett.

Az adózott eredmény pedig a 2019 első félévében kimutatott 10,5 millió euróról valamivel 6,5 millió euró alá esett. A nettó profit egy évvel korábbi, magasabb szintjét a társaság az Aliga projektekkel összefüggő egyszeri hatásoknak tudja be.

Emlékeztettek arra, hogy még márciusban stratégiai irányváltást jelentettek be, amelynek értelmében a korábbiaknál is nagyobb figyelmet szentelnek a turisztikai fejlesztésekre. A fókusz áthelyezésének akvizíciók sorával is nyomatékot adtak, így három új hotelfejlesztés mellett fürdőhely- és kikötőfejlesztéssel is bővültek az Appeninn érdekeltségei.

Megjegyezték, hogy legjelentősebb bérlőiket mindent egybevetve nem érintette jelentős mértékben a járványhelyzet, de a teljes ügyfélkör 5-10 százaléka arra kényszerült, hogy ideiglenesen szüneteltesse a tevékenységét.

Folytatták a portfólió megtisztítását is, melynek részeként júliusban lezárták a VCT78 ingatlanhasznosító tranzakcióját, ezen érdekeltségüket a szintén a BÉT-en szereplő AutoWallisnak adtak el. Nemcsak az Appeninn működése változott, személycserékre is sor került a menedzsmentben.A cégvezető Bernáth Tamás a vállalat bő egy hét múlva tartandó közgyűlésén lemond és az új vezetőség összetételére vonatkozóan a társaság két öt százalék feletti részvényese, az Indotek Group érdekeltségébe tartozó Avellino Holding Zrt. és a Zinventive Zrt. is több komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek megválasztására tett javaslatot.

Tavaly ilyenkor az Appeninn szintet lépett, hiszen 2019 első felében több mint 70 százalékkal növelte bevételeit, az EBITDA-ját pedig megtriplázta. A jelentésre az Appeninn részvényeinek árfolyama akkor majdnem 3,5 százalékos raliba kezdett. A mostani jelentés közzététele előtt tegnap piaczáráskor az igen pesszimista piaci hangulat közepette is kitartottak az ingatlancég papírjai és alacsony forgalom mellett 323 forinton stagnáltak.