A repülőktől a vámháborúig

Az Egyesült Államok 7,5 milliárd dollárnyi európai termékre vet ki extra vámot idén október 18-tól, miután a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) tiltott állami támogatást állapított meg az európai Airbus repülőgépgyártó 2004 óta húzódó ügyében. Az intézkedés elsősorban francia, német, spanyol és brit élelmiszereket, illetve repülőgépeket érint, azonban találunk olyan magyar termékeket is, amelyek az új vámok hatálya alá esnek. A lépés abból a szempontból nem elhanyagolható, hogy a WTO által jóváhagyott büntetővámok közül összegét tekintve a mostani messze a legnagyobb. Emellett jelentősen visszavetheti az európai repülőgépgyártást, ami egyébként rosszul érintené az amerikai beszállítókat is. Ugyanakkor ez a 7,5 milliárd dolláros mérték nagyságrendekkel elmarad az USA és Kína közötti kereskedelmi háborútól. Globális viszonylatban tehát nem mondható kifejezetten fenyegetőnek vagy unikálisnak az új vámcsörte.

Ami sokkal jelentősebb lehet a világgazdaság szempontjából, az a jelenlegi helyzetből adódó feszültség és a kereskedelmi konfliktus eszkalációja. Ugyanis nem csak az amerikai fél tartja fenn magának a lehetőséget, hogy egy termékkör összetételét és a vámok mértékét tetszőlegesen változtassa.

Az Európai Unió szinte azonnal jelezte, hogy ennél még nagyobb mértékű megtorló lépésre készül a jövő év elején, amikor várhatóan lezárul a mostanihoz hasonló Boeing-ügy. Ez összességében növeli a bizonytalanságot úgy az USA, mint az EU termelő vállalatainál is. Ha ehhez hozzávesszük a Trump fegyveréül szolgáló, novemberben esedékes, autóipari vámokkal kapcsolatos döntést, és a megint csak várható európai ellencsapást (az amerikai importot sújtó büntetővámokat), akkor azt láthatjuk, hogy a mostani szituáció csak a startmező ebben az igen veszélyes játékban.

De nézzük, mit jelent mindez a magyar gazdaság számára a gyakorlatban. A frissen megemelt vámok az USA-ba történő kivitel elhanyagolható részét, kevesebb mint 1 százalékát érintik. Az addicionális vámteher néhány kifejezetten amerikai piacra termelő tej- vagy húsipari vállalatot érinthet érzékenyen, de makrogazdasági szempontból a közvetlen negatív hatás minimális. Az unió válaszlépése – elsősorban a megemelt vámterhek miatt – drágább importot eredményezhet, ami a hazai inflációs folyamatokra lehet hatással.

Azonban Magyarországon viszonylag kicsi az amerikai import részaránya (2,2 százalék), és annak a legnagyobb részét (64 százalék) termelő gépek teszik ki, nem pedig fogyasztási cikkek.

Éppen ezért, ha az EU magasabb vámokat alkalmazna az USA-val szemben, az sem lenne érezhető az inflációban. Másrészről viszont vállalati szinten a növekvő inputköltség drágíthatja a termelést.

Egy következő fejezetként: ha Trump a jövő hónapban megemelné az importált autók és alkatrészeik vámját (ami egyébként elég valószínű), azt a magyarországi gyártók is megéreznék. Jelenleg az Egyesült Államokba irányuló magyar export 30 százalékát autók és autóalkatrészek teszik ki, az autóipari kitettségünk az USA-val szemben uniós összevetésben is jelentős. Az autóipari vámok az életbe lépésüket követő egy évben nagyjából 0,1–0,2 százalékponttal vethetik vissza a gazdasági növekedést Magyarországon.

Mindez nem tűnik olyan súlyos veszteségnek, azonban a szektorális visszaesés könnyen tovagyűrűzhet a gazdaság más területeire.

Ami az említett direkt veszteségeken bőven túlmutat, az a lassuló világgazdaságból fakadó gazdasági visszaesés. A válság óta az idén először zuhan tartósan a világkereskedelem, ami egy esetleges újabb kereskedelmi háborús fronttal együtt felerősítheti a globális recessziós félelmeket. Mivel a magyar gazdaság kifejezetten nyitott, ezért a külső konjunktúra romlásával és a magyar termékek külső keresletének csökkenésével jelentősen eshet a hazai termelés. Ráadásul a magyar export összetételében a legnagyobb súllyal gépek, szállítóeszközök és elektronikai cikkek szerepelnek, amelyek fokozottan érzékenyek a globális gazdasági ciklusokra. Összességében tehát az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámhelyzet esetleges eldurvulása – a már most is zajló egyéb vámháborúkkal ellentétben – érdemi következményekkel is járhat.