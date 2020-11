Az ébredés éve 2020 a magyar kkv-szektorban

Bizonyára sokan ismerik azt a híres képet, amelyen két ősember cipel egy jól megrakott kordét, miközben harmadik társuk egy kerékkel próbálna rajtuk segíteni, de a túlterhelt „kollégái” ezt elutasítják, mondván: nincs idő a kísérletezgetésre, hiszen a munkát el kell végezni. Beszédes történet, ami sok mindent elárul napjaink vállalkozói környezetéről is. A változásokat továbbra is ki kell kényszeríteni, és az újdonságtól való félelem az egyik legnagyobb akadálya a fejlődésnek. A megszokás az úr egészen addig, amíg nem történik valami olyan, földrengésszerű külső hatás, amely miatt már nem halogatható tovább a széles körű megújulás: 2020-ban a pandémia volt az, ami világszinten berobbantotta az innovációt.

Felhőszolgáltatásokat közvetítő cégként az elmúlt tíz évben számtalanszor tapasztaltuk, hogy valamilyen mindennapi probléma mindig megelőzte az általunk ajánlott jövőbe mutató fejlesztéseket.

A magyar valóság útvesztőjében sokszor egyszerűen nincs elég idejük a vezetőknek arra, hogy átgondolják, hogyan tehetnék még hatékonyabbá a szervezetüket, értékes időt megtakarítva maguknak és a munkatársaknak. A hasonlatnál maradva: ha valamilyen nagyobb kihívással kellett szembenézni, akkor több kollégát vontak be, azaz nem ketten, hanem hárman húzták ugyanazt a kordét. Esetleg ideiglenes megoldásként kiszervezték a folyamataikat, mint ahogyan tették azt őseink, amikor valamilyen haszonállat segítségét vették igénybe. Idén tavasszal azonban már egyik megoldás sem vezetett eredményre, és fejlesztés nélkül veszélybe került a vállalkozások puszta léte is. Ez hozta meg az áttörést. Rengetegen kezdtek érdeklődni a korábban már ajánlott, sőt, néhol unalomig emlegetett digitális felhőtechnológia (avagy: kerék) iránt.

A világtörténelemben ritkán adódik olyan helyzet, amikor egyszerre több milliárd embert, bolygónk egészét érinti ugyanaz a probléma. A kényszerű életmódváltás az üzleti modellek átszervezését is magával hozta, hiszen teljesen természetes, hogy ha másként élünk, akkor másként is kell dolgoznunk. Azok a cégek, amelyek már a válság kialakulása előtt rendbe tették informatikai hátterüket és átláthatóan kezelték folyamataikat, most versenyelőnybe kerültek, hiszen nem okozott gondot számukra a távmunkára való átállás. De a többséget teljesen felkészületlenül érte a veszélyhelyzet, és előrelátó társaikhoz képest sokkal drágábban, nagyobb erőfeszítések árán tudtak csak túlélni és továbbra is működni. Itt jön be az időzítés fontossága: amit pár évvel ezelőtt még egyegységnyi befektetéssel el lehetett érni, és élvezni a gyümölcsét, az most hirtelen már három egységbe került, és csak a kötelező minimumot nyújtja.

A technológia ugyanis egy olyan gyorsvonat, amelynek most talán még az utolsó vagonjára fel lehet szállni – de sokak számára már el is ment, és nincs tovább. A digitalizáció és a felhőmegoldások áthatják mindennapjainkat, és egy olyan gazdasági környezetben, ahol a költségek optimalizálása a legfontosabb, ezek a fejlesztések elengedhetetlenek.

A személyes kontakt sok helyen még sokáig luxuscikk lesz, az irodák piacán forradalom zajlik, az ügyfelek pedig alapszolgáltatásként értékelik a magas szintű digitális kiszolgálást. Ez csak néhány olyan kiemelt terület, ahol a felhőmegoldások üzleti értékként jelennek meg, de minden erre mutat, és aki még most sem fejleszti ezt a területet, az nagyon nehéz helyzetben lesz – sőt, már van – a sokat emlegetett „új normálisban”.

Több iparági szakértőtől is hallottuk már, hogy a pandémia öt évvel gyorsította fel a magyar kkv-szektor digitális fejlettségét.

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy most már nyugodtan hátradőlhetünk. Egyrészt nagy volt a lemaradás, és évek, évtizedek elhalasztott fejlesztéseit kellett most hirtelen pótolni, másrészt ez a vonat sosem áll meg, az informatikai háttér folyamatos aktív figyelmet igényel. Az általa elérhető válságállóságért erőfeszítéseket kell tenni, és sokan még nem tudják, hogy a mostani fejlesztésekkel még csak az út elején járnak. A vállalkozóknak most kell csak igazán ébernek lenniük: hiszen a kerék után is bőven jöttek még olyan megoldások, amelyek megváltoztatták az egész emberiség életét.