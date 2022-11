Az UNESCO egy jelentésében arról írt, hogy több híres gleccser, például a Kilimandzsáró jégsapkája is el fog tűnni 2050-re – írta meg a Sky News. Az ENSZ kulturális ügynöksége nagyjából 18 600 gleccsert figyel 50 világörökségi helyszínen. Ez a világ összes gleccserének nagyjából 10 százalékát jelenti. A jelentésük szerint a globális felmelegedés miatt ezek harmada el fog tűnni. Ez már biztosra vehető, és akkor sem menthetők meg, ha addig javulna a klímaváltozás forgatókönyve.

A jelentés szerint

a Kilimandzsáró mellett az olaszországi Dolomitokban és az Egyesült Államokban a Yosemite és Yellowstone parkokban lévő gleccserek is eltűnnek a következő 30 évben.

Az UNESCO hosszabb távú előrejelzései szerint 2100-ra a világ gleccsereinek fele válik majd semmivé. Az elemzés azt írja, hogy néhány gleccsert meg lehet őrizni abban az esetben, ha a hőmérséklet-emelkedést másfél fok alatt lehetne tartani.

A leghíresebb gleccserek olvadnak a legnagyobb mértékben, mivel a globális felmelegedés mellett a turisták nagy száma és az általuk okozott környezetrombolás is rontja a helyzetüket. Az UNESCO jelentésének vezető szerzője, Tales Carvalho azt mondta, hogy a világörökségi gleccserek (amiket az UNESCO figyel) évente átlagosan nagyjából 58 milliárd tonna jeget veszítenek.

Ez megegyezik a Franciaországban és Spanyolországban felhasznált víz összmennyiségével.

A szakember szerint a gleccserek olvadása a globális tengerszintemelkedés 5 százalékáért felelős.

Carvalho hozzátette, hogy a gleccserek jelentős visszahúzódásának megakadályozása érdekében a világnak csökkentenie kell a szén-dioxid-kibocsátást.

Az UNESCO arra ösztönzi a kormányokat, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a országuk gleccsereire, valamint foganatosítsanak intézkedéseket a védelmük érdekében.

A gleccserek közepén képződő tavak, ahogy egyre nőnek egy idő után ki fognak törni a gleccserből és katasztrofális áradásokat okozhatnak a folyásirányban

– mondta Carvalho.

A jelentést a kutatók az egyiptomi Sharm el-Sheikhben megrendezett COP27 eseményen mutatták be. Az is kiderül belőle, hogy Svájc 1400 gleccsere kevesebb, mint egy évszázad alatt elvesztette az össztérfogatának a felét. A kutatók a vizsgálataik során arra jöttek rá, hogy a svájci jég térfogata az 1931 és 2016 közötti időszakban, azaz 85 év alatt a felére zsugorodott. A vizsgálataik emellett azt is kimutatták, hogy 2016 óta további 12 százalékot veszített el a jég térfogata.