Elkészült az első működő homokakkumulátor, ez lehet a tiszta energia kulcsa

Finn mérnökök megalkották a világ első, működő homokakkumulátorát Nyugat-Finnországban – írta meg a BBC. A tervek szerint ez a rendszer képes lesz biztosítani a megújuló energia egyik legnagyobb problémáját, a tárolást.

A finnországi homokakkumulátor

Fotó: BBC News, YouTube

A zöldenergia egyik legnagyobb kihívása, hogy nehéz biztosítani az egész éves energiaellátást az évszakok és az időjárás változásai mellett. A fosszilis energiahordozók előnye, hogy önmagukban könnyen tárolhatók, amikor pedig szükség van az energiára, akkor felhasználhatók. A finn fővárostól, Helsinkitől 270 kilométerre északnyugatra található Vatajankoski erőműben az energia tárolását homokakkumulátor beüzemelésével próbálják megoldani.

Ez az eszköz egy 7 méter magas acéltartály, ami teljesen le van zárva.

A tartály 100 tonna alacsony minőségű építési homokkal van feltöltve. A rendszerben van egy ventilátor a levegő keringetéséhez, illetve két távfűtési cső.

A homok úgy válik akkumulátorra, hogy szélturbinák és napelemek által termelt villamos energiával 600 fokra hevítik, ami felmelegíti a homok belsejében a levegőt. A forró levegőt aztán a tartályban a ventilátor keringeti a hőcserélő csöveken keresztül. A tartályt vastag szigetelés veszi körül, így az akkumulátorban folyamatosan 600 fokon lehet tartani a levegő hőmérsékletét.

A homokakkumulátor megtelt állapotában 8 megawattóra hőenergiát képes tárolni.

A rendszer a növekvő energiaigény esetén nagyjából 200 kilowattóra teljesítményt képes leadni a hőcserélő csöveken keresztül. Ez elegendő körülbelül 100 otthon és egy uszoda fűtésének, melegvíz-ellátásának biztosítására. Az akkumulátor éjszaka töltődik, amikor az áram ára alacsonyabb. A rendszer tervezői elmondták, hogy a homokakkumulátor könnyen megépíthető és alig igényel karbantartást. A felállítása olcsó, mivel gyenge minőségű építési homok kell hozzá, amit az építőiparban a legtöbbször nem használnak fel. Hozzátették, hogy jó minőségű homokot is használhatnának, de ez felesleges, ráadásul a keresett folyami homokból globálisan nagy a hiány.

A csövek és a homok nem használódik el az akkumulátorban. Az egyetlen mozgó alkatrész, ami meghibásodhat, a ventilátor, az viszont könnyen cserélhető

– mondta Ville Kivioja, a Polar Night Energy vezető tudósa.

A homoknak több olyan tulajdonsága van, ami miatt kiváló akkumulátor lehet.

A legfontosabb, hogy sokáig képes megőrizni a hőt, akár hónapokig is megtarthatja az energiát. Emellett az is fontos, hogy képtelen elhasználódni.

Akárhányszor felmelegedhet és lehűlhet, nem lesz tőle baja. Az idő múlásával mindössze annyi változáson megy keresztül, hogy egyre sűrűbbé válik, ami nem probléma, hiszen úgy kevesebb helyet fogyaszt és még több homokot lehet rátölteni.

Megoldódhat a zöldenergia tárolása

A négy finn mérnök innovációja az egész világon hatalmas izgalmat keltett. A rendszerük megoldhatja a megújuló energia legnagyobb problémáját, a tárolást. Ezzel sokkal nagyobb teret nyerhet a világon a megújuló energiaforrásokból származó energia.

Emellett van más találmány is, ami a megújuló energia tárolását hivatott megoldani. A homokakkumulátor elektrokémiai megfelelője a lítiumion-akkumulátor. Ezekkel az a legnagyobb baj, hogy folyamatosan leépülnek és romlik a teljesítményük. Az okostelefonokban, valamint az elektromos járművekben is ilyen van. Használattól függetlenül ezeknek a rendszereknek romlik a teljesítményük a bennük lezajló kémiai folyamat miatt. A homokakkumulátorban ilyen nem fordulhat elő, nincs kémiai folyamat, így a rendszer nem öregszik el. Emellett a lítiumion-akkumulátorok nem képesek nagy mennyiségű energiát eltárolni, mivel meglehetősen gyúlékonyak. Mindezek mellett az előállításuk is káros a környezetre, a finomított lítium tonnájának előállítása 3–9 tonna szén-dioxidot bocsát ki.

A homokakkumulátor hátránya, hogy a kémiai rendszereknél tízszer kevesebb energiát képes eltárolni. Ezzel együtt az előállítása tízszer olcsóbb.

A Finnországban felállított homok akkumulátor előállítása, ami 8 MWh energia tárolására képes, 200 ezer dollárba került. Egy ugyanekkora kapacitású lítiumion-akkumulátort megépíteni legalább 1,6 millióba kerülne.