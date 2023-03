A fenntarthatóság nem az elitek játéka, a fiatalok csak megértéssel és együttműködéssel válhatnak a jövő legendáivá - mondta a professzor, aki egyedi módszereket alkalmaz az oktatásban és a kutatásban.

Fotó: MNB

- Professzor úr, a diákjai mondják, az ön által vezetett kirándulások során a Narnia krónikái filmek főszereplőjének érezték magukat. Közgazdászként miért érdemes távoli régiókat és messze élő törzseket meglátogatnia? Hová vezetett a legutóbbi kirándulás?

- A körforgásos gazdaság megvalósításának egyik fő alapelve, hogy a természeti környezet védelme érdekében egyre kevesebb nyersanyagot használjunk. A városok által felhasznált legtöbb nyersanyagot és természeti erőforrást vidéki területeken nyernek ki. A vidéki, messzi területek pont ugyanolyan fontosak a fenntartható fejlődéshez, mint a városok. Ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a távoli területeket, még akkor sem, ha nagyon kevés ember él azokban a régiókban.

Az őslakosok körülbelül fele városokban él, a másik fele pedig távoli területeken, például a hegyekben vagy az Orchidea-sziget hegyei közt. Valójában Tajvan több mint 60 százaléka hegyvidéki terület, és az őslakos népek ezeken elszórva élnek, különösen egyes messzi hegyekkel teli terüle-teken. Ezért fontos megérteni az életkörülményeiket és az életminőségüket a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében Tajvanon.

Diákokkal az Orchidea-szigeten Fotó: Brian Chi-ang Lin

Évente legalább két alkalommal vezetek terepgyakorlatokat, különösen a cserediákok számára, hogy meglátogassuk az őslakos törzseket. A Covid lezárások miatt legutóbb 2020 májusban kirándultunk. Először Zhenxibao-ba és Smangusba (mindkettő Hsinchu megyében található), hogy meglátogassuk az atayal népet és megfigyeljük az 1000 évnél idősebb óriásfákat., valamit az Orchidea-szigeten a tao (vagy jami) népnél jártunk, és megcsodálhattuk a gyönyörű csendes-óceáni környezetet.

Fogyassz kevesebbet, aludj kevesebbet, költs kevesebbet

- A mítosz és a tudomány határán maradva: mi a célja a Ba-Hszian-Guo-Haj csoportnak, amelyet létrehozott? A filmekben is gyakran bemutatott kínai legenda a nyolc halhatatlanról, szolgálhat-e tudományos tanulságokkal is, vagy akár segíthet-e a bűnözőknek újra normális életet találni, ahogy hallottam?

- A videójátékok nem tudnak segíteni az embereknek, hogy elérjék a fenntartható fejlődés céljait, hacsak nincs valami jó oka annak, hogy kapcsolatban maradjanak. A közös cél eléréséhez a lehető leggyakrabban kell személyesen találkozni és kommunikálni kell egymással. A játék, amit a diákjaimnak készítettem fizikai és mentális tréninget is magába foglal. Egy-egy háromnapos kiránduláson arra kérem a diákjaimat, hogy tegyenek magukévá néhány alapelvet, mint például, hogy fogyasszanak kevesebbet a szennyezés csökkentéséért, aludjanak kevesebbet, hogy élvezhessék a természetet, és költsenek kevesebbet, hogy megtakaríthassanak a jövőjükre.

Fotó: Brian Chi-ang Lin

Az elit nem érheti el a célt, hogy legendává váljon

A fenti elveket nem könnyű a gyakorlatba ültetni, különösen, mert egyik-másik nem is tűnik észszerűnek. Természetesen azért esténként mi is iszogattunk. Lényegesnek tartom azonban, hogy állítsuk időben megfelelő kihívások elé a fiatalokhoz, annak érdekében, hogy segítsünk nekik felismerni a bennük rejlő lehetőségeket. Néha azt mondtam a diákjaimnak, hogy most éppen egy Ba-Hszian-Guo-Haj nevű csoportjátékot játszunk. Szerintem e játék célja, hogy segítsek a diákjaimnak a jövő legendáivá válni, függetlenül attól, hogy merre vezet az életútjuk. A társadalom nem bízhatja üzleti elitek egy szűk csoportjára, hogy elérjük a fenntartható fejlődés céljait. A fiatalok jelentik a jövőnket, és fontos, hogy kihívások elé állítsuk és motiváljuk őket, amíg még fiatalok.

Magyarország, Budapest, BC4LS: ez a legjobb hely megérteni a Nyugatot

- Ön a Budapest Centre for Long-term Sustainability (BC4LS) számára végez kutatásokat. A legendák segíthetnek a kultúrák összekapcsolásában? Mi áll a magyar fővárosban végzett munkája középpontjában? Más a fenntarthatóság tanítása az ázsiai országokban, mint nálunk? Más dolgok érdeklik itt az embereket, vagy az üzenet univerzális?

- A fő kutatási területem a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság. A célja annak, hogy ebbe a csodálatos fővárosba látogattam, hogy részt vegyek a magyar fenntarthatósági törekvésekben a körforgásos gazdaság megvalósításán keresztül. Itt tartózkodásom alatt kirándulásokat szerveztem és olyan városokba és régiókba jutottam el, mint Eger, a Bükki Nemzeti Park, a Balaton, Győr, Ko-márom, Szeged, és a szlovák valamint a horvátországi határvidék. Nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon élveztem itt lenni. A magyar vidék is épp olyan lenyűgöző, mint Budapest.

Őszintén hiszem, hogy a magyar bölcsességben nagy lehetőségek rejlenek, hogy vezető szerepet töltsön be a globális fenntarthatóságban.

Öthónapos látogatásom során a BC4LS-nél befejeztem egy "Körforgásos gazdaság és a fenntart-ható endogén növekedés" című húszezer szavas jelentést, melyet füzet formájában ad majd ki a BC4LS. Ezen felül előadásokat tartottam a METU-n, a NJE-en és a BME-n, és számos eseményen vettem részt fő- vagy kerekasztal-előadóként. A magyar gondolkodásmódot és bölcsességet - mely magyar emberekkel való kapcsolatom révén alakult ki – mélyen becsülöm. Véleményem szerint Magyarország a legjobb hely az ázsiai emberek számára, hogy megértsék a nyugati világot.

Másrészt viszont Magyarország a legjobb hely más európai emberek számára, hogy felfedezzék a keleti világot.

A globális fenntarthatóság elérésében Magyarország kétségen kívül kulcsország.

Fotó: Brian Chi-ang Lin

Kína kritikus időszakba lépett: ne hagyjuk ki a megértéséből a vidéket

- Kicsit más téma: milyennek látja a kínai gazdaság dinamikáját? Gondolja, hogy a kínai kereskedelem és befektetések szerepe nőni fog Európában? A világjárvány és az utóbbi évek geopolitikai feszültségei egyfajta különválást okoztak: gondolja, hogy ez folytatódik, vagy Európa és Ázsia, beleértve Kínát, megtalálja az együttműködés útjait? Szolgálhatja ez a gazdaságaink fenntarthatóságát is?

- Kínának sok területen van üzleti potenciálja, például a globális gazdasággal kiépült szoros gazdasági együttműködése révén. A kínai gazdaság azonban kritikus szakaszba lépett, amit a lassabb gazdasági növekedés, a növekvő jövedelemkülönbségek és a környezet minőségének a romlása jellemeznek. Az üzleti célokból Kínába látogatók közül sok csak a nagyvárosokba megy el, és sok látogatást kormánytisztviselők szerveznek.

Fotó: Brian Chi-ang Lin

A kínai város-vidék eltérések jobb megértése érdekében mindenképp javaslom a Kínába látogatóknak, hogy menjenek el minél több helyre vidéken. A kínai kormány elkezdte az úgynevezett "szocialista piacgazdaság" népszerűsítését a központi kormány irányítása és erős vezetése alatt. Ebben a tekintetben úgy vélem, hogy a kínai nemzeti és állami vállalatok a jövőben egyre befolyásosabbá és dominánsabbá válnak.

Mivel világszerte minden ország növekvő belső nyomással szembesül, a nemzetközi koordinációnak és együttműködésnek több időre és erőfeszítésre lesz szüksége a konszenzus eléréséhez.

Fotó: Brian Chi-ang Lin

A tanulmányban/cikkben szereplő elemzések és következtetések kizárólag a szerzők véleményét tükrözik, és nem feltétlenül a BC4LS véleményét.