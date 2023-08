A Bolygónk, a Föld harmadik évadának is David Attenborough lesz a narrátora, sőt a 97 éves természetfilmes már el is kezdte a sorozat nyitányának és narrációjának a felvételét.

A veterán narrátor visszatérésének a BBC is örül, miután az első két évad is hatalmas sikernek bizonyult.

A sorozatot eredetileg 2006-ban mutatták be a brit közszolgálati adón, amit 10 évvel később követett a második évad,

de közben egész estés film és egy minisorozat is készült az első évad után. A harmadik évadra, melyet a BBC még 2019-ben rendelt meg, úgy tűnik szerencsére nem kell 10 évet várni, ráadásul Attenborough is visszatér.

A jeleneteket így is már közel öt éve forgatják és már csak a narráció és a bevezető van hátra. Ez utóbbit pontosan ott vették fel, ahol még Charles Darwin sétált, miközben kidolgozta az evolúció elméletét. A sorozat executive producere, Mike Gunton a Mirrornak elmondta, hogy nagyon örül Attenborough visszatérésének, hiszen a Bolygónk, a Föld nélküle nem lenne ugyanaz. A veterán természetfilmes magával hozta ugyanis óriási lelkesedését és bölcsességét is – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Attenborough még a napot is előcsalogatta a forgatás idejére, noha az adott területen szinte egész nyáron nem is sütött.