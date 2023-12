Izland az élen jár, de Magyarország is erősít a geotermikus energia hasznosításában Olyan geotermikus tudás halmozódott fel Izlandon a föld hőjével történő gyümölcs- és növénytermesztés terén, amely az ország ígéretes exporttermékévé válhat. Az épület és üvegházfűtésben Magyarországon is évtizedek óta bevetik a geotermikus energiát, amelynek hasznosítása épp most áll repülőrajt előtt a jogszabályi környezet kedvező változása miatt.