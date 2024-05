Űrből származó adatok segíthetik csökkenteni a légszennyezést

A légszennyezés nyomán kialakuló üvegházhatás globálisan egyre nagyobb problémát okoz. A Föld légkörének felmelegedése mellett a légszennyezésnek komoly, az egészséget és az életet veszélyeztető kockázatai is vannak. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint, ha összehasonlítjuk a szén-dioxid és a metán felmelegedésre gyakorolt hatását, akkor azt láthatjuk, hogy egy tonna metán ugyanolyan mértékű felmelegedést képes okozni 100 évre vetítve, mint 30 tonna szén-dioxid.

Űralapú adatok járulhatnak hozzá a veszélyes légszennyezés csökkentéséhez / Fotó: Getty Images

Világszerte szabályozó hatóságok kérnek rendszeres tájékoztatást a vállalatoktól a szén-dioxid, és a még károsabb metán és egyéb szintén káros hatású gázok kibocsátásáról. 2023-ban az EU és az Egyesült Államok is új rendeletet javasolt, amelyek a metánszennyezés csökkentésére és nyomon követésére történő lépésekre kötelezik az ipari vállalatokat.

A GHGSat üvegházhatású gázkibocsátásokat figyelő kanadai cég műholdak alkalmazásával szolgáltat adatokat a légkör általános állapotáról.

A cég 12 műholdja 500 kilométeres magasságból infravörös érzékelőkkel detektálja a károsanyag-kibocsátást.

A vállalat vezetője, Jean-Francois Gauthier elmondta, hogy tavaly, 6 megatonna szén-dioxid-kibocsátás kezelésében működött közre. A GHGSat tavaly indította el első szén-dioxid érzékelő műholdját, és a cég azt reméli, hogy más káros anyagokat is, mint a nitrogén vagy kén-dioxid, képes lesz kiszűrni a jövőben.

Az Föld-megfigyelési programja a Copernicus a világ legnagyobb földmegfigyelő rendszere, amely műholdak által gyűjtött olyan adatokat szolgáltat, amelyek segítségével a hatóságok nyomon követhetik, illetve javíthatják a levegő minőségét.

A légi és tengeri közlekedésben is hasznos megoldás

Műholdak hálózata figyeli a repülőgépek helyzetét is, amelyekkel valós időben követik azok mozgását, növelve a repülés hatékonyságát. Műholdas légi forgalmi navigációs rendszer mellett időjárási alkalmazásokhoz is használnak műholdat, ami segíti a pilótákat az útvonalválasztásban, a légtér hatékonyabb kihasználásában, amellyel csökkenthető az üzemanyag-felhasználás és ezzel párhuzamosan a károsanyag-kibocsátás.

A légi közlekedés mellett jelentős a hajózásból és a tengeri áruszállításból származó károsanyag-kibocsátás, amely szintén jelentős mértékben hozzájárul a klímaváltozáshoz. A műholdas követéssel naponta több tízezer hajót lehet nyomon követni, amely segíthet a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentésében. A Spire nevű műholdas cég –amely naponta akár 250 ezer hajó útját is képes követni – társalapítója, Joel Spark szerint egyes útvonalakon akár 40 százalékkal is csökkenthető volt eddig a szén-dioxid-kibocsátás – írja a Financial Times.