Közvetlenül a bankszámlánkra érkezhet a visszaváltott üveg ára

Nemzetközi szinten is egyedülálló fejlesztést vezetett be a Mohu a hazai italcsomagolás-visszaváltási rendszerben, miután május vége óta letölthető és használható a visszaváltási díjat azonnal az ügyfél bankszámlájára utaló REpont applikáció.

Elindította új alkalmazását a Mohu / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az alkalmazást a Mohu irányításával, külső partnerek (MA-Coding, Envipco, Tomra, Sensoneo, Alerant, Raiffeisen Bank) fejlesztették. A Repont által kínált kényelmi funkciók egyike, hogy az applikáció letöltése és a rövid regisztráció után bankszámlaszámunk megadásával kérhetjük a REpont automatánál az azonnali visszautalást. Ennek előfeltétele a REpont applikáció letöltése és egy egyedi azonosító létrehozása.

Pofonegyszerű az egész

A regisztráció a személyes alapadatok megadása,

majd a kétfaktoros hitelesítés után

a bankszámlaszám rögzítésével zárul.

Ezután a felhasználó egyedi azonosítót kap, melyet a visszaváltó automatánál beszkennelve a visszaváltásnak akár az első lépéseként azonosíthatja magát. Az azonosítás után és a visszaváltást követően az automata kijelzőjén lévő kifizetés gombra kattintva a visszaváltási díj az azonnali fizetési rendszer szabályainak megfelelően, néhány másodpercen belül megérkezik a bankszámlára. A gyors és kényelmes alkalmazás megfelel a szigorú adatvédelmi biztonsági követelményeknek, a folyamat pedig teljesen papírmentes.

További hasznos funkciók

Az alkalmazásban egyéb hasznos funkciók is vannak. A helyszínek funkció megnyitásával helyadataink megosztása után megtekinthetők a legközelebbi REpont-automaták, a térképen lévő pontokra kattintva ellenőrizhetjük az üzletek nyitvatartási idejét, címét és az automata által elfogadott italcsomagolások típusát is. Az alkalmazás vonalkód-ellenőrző funkciójának használatával még otthonunkban megbizonyosodhatunk arról, hogy az italcsomagolás visszaváltható-e. Az applikáció tartalmazza a leggyakrabban ismételt kérdéseket és az erre adott válaszokat is.

A REpont alkalmazás letölthető az App Store-ból és a Google playről.

Keresni kell a logót!

Immár közel 3000 automatában lehet visszaváltani a visszaváltható jelöléssel ellátott műanyag palackokat, üvegeket és alumíniumdobozokat országszerte. Magyarországon a visszaváltási rendszer január óta van jelen, de a boltok polcain fokozatosan jelennek meg a visszaváltható csomagolások, mert a gyártók június 30-ig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható italokat.

A visszaváltható, nem újrahasználható csomagolásokat a palackon egy 50 forintos logó jelzi.

A szabály nagyon egyszerű, ha ez a logó megtalálható a csomagoláson, és az 50 forintot kifizettük a palackért, akkor az visszaváltható. Ugyanakkor egyre több a visszaváltható csomagolás a boltokban, eddig több mint egymillió csomagolást váltottak vissza a magyar vásárlók, és ez a szám várhatóan egyre gyorsabban fog nőni.