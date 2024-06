Jó ötlet a hidrogénbusz, csak drága – de a zöld hidrogén is

Kecskeméten is kipróbálták a Solaris Urbino 12 típusú hidrogénbuszt. A járműben a hidrogént az üzemanyagcella alakítja át elektromos árammá, a hajtás villanymotorral történik.

Tetszett a kecskemétieknek a hidrogénbusz / Fotó: Messer Hungarogáz Kft.

A melléktermék a kipufogón távozó tiszta vízpára. Az autóbusz üzemanyagát a Messer Hungarogáz Kft. Állította elő egy mobil hidrogéntöltő-egységgel a Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. országos kísérleti hidrogénbusz projektjének keretében.

Megfelelő pályázati forrás nélkül mit sem ér az egész

A tesztüzem tapasztalatai és a város sajátosságai alapján a hidrogénbuszok hosszú távon is életképes megoldást kínálhatnak Kecskeméten az erről kiadott közlemény szerint. A technológia a városi közlekedés mellett más közszolgáltatásokban és ipari célokra is használható. Kecskemét egyben a hidrogén szakmai műhelyt működtető Neumann János Egyetem városa is. Bár a kecskeméti teszt eredménye mintául szolgálhat más hazai városoknak, a hidrogéntechnológia használata feltételezi a megfelelő pályázati források rendelkezésre állását is. Márpedig – ahogy azt Homoki Tamás alpolgármester jelezte – megkerülhetetlen tény, hogy

hidrogént előállító üzemre még a leggazdagabb városoknak sincs forrása,

ezért kiemelt szempontként kellene kezelni, hogy a fosszilis energiaforrásokról a megújulókra történő átálláshoz szükséges beruházásokat minél szélesebb körű és jelentős támogatási intenzitással rendelkező pályázatokkal kell segíteni.

A gázüzemű járművet nem Kecskemétnek találták ki

Kecskemét autóbuszflottája negyvenöt szóló dízel, és huszonöt dízel-elektromos csuklós hibrid járműből áll. Mindegyik alacsony padlós, átlagosan öt és fél évesek. Kecskemét szén-dioxid-kibocsátásának csupán fél százaléka származik a közösségi közlekedésből. A dízelek azonban 2030 körül kifutnak, Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ (Keko) ügyvezetője szerint ezért ekkor lehet időszerű a hidrogén flotta bevezetése. A városban egyébként soha nem közlekedtek közvetlenül gázüzemű (földgázos, CNG/LNG üzemű) buszok, a technológiát Hári Ernő mellékvágánynak tartja.