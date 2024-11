Donald Trump: a klímakatasztrófa új reklámarca – vagy csak ijesztgetnek a szakértők?

Trump „zöldprogramja” egyszerű: az amerikaiak nyerjenek, és itt az ideje, hogy végre Kína is megfizessen / Fotó: AFP

Tubiana és Figueres is kijelentette, hogy a klímavédelmi munka most Európára hárul, amelynek mindent meg kell tennie a globális felmelegedés megállítása érdekében – beleértve az amerikai elnök „jó útra térítését” is.

Az elsöprő republikánus győzelem azonban nem feltétlenül jelent kegyelemdöfést a nemzetközi klímavédelem számára, sőt, a Fehér Házba visszatérő régi-új elnök akár pozitív változást is hozhat a mozgalom számára.

Trump, a klíma-kereszteslovag

Bár 2016-os választási kampánya, elnöki pályafutása, majd pedig visszatérése során több kellemetlen kijelentése is volt a globális felmelegedéssel kapcsolatban, a politikus valójában keményen felléphet a klímavédelem olyan területein, ahol a nemzetközi mozgalom eddig fogatlannak bizonyult.

A kibocsátásmentesség és a zöldenergia sikeres ágazatokká növik ki magukat az USA-ban, amelyből az amerikai állampolgárok és a vállalatok is nagyot nyerhetnek. Ezt a területet nem fogjuk elhanyagolni

– jelentette ki Trump szeptemberben, ám hozzátette, hogy a szektornak a szabad piacon is túl kell élnie, nem elég csak állami támogatások segítségével víz felett maradnia.

A republikánus politikus egyik legnagyobb kritikája a klímavédelmi mozgalommal szemben ráadásul az volt, hogy az folyton a Nyugatra fókuszál, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Európa hatalmas lépéseket tett a zöldülés útján.

Trump emiatt felszólította a lobbit, hogy fókuszáljanak inkább a valódi szennyezőkre, például „Kínára, Indiára vagy a Fülöp-szigetekre”, és ő is megígérte, fel fog lépni ezekkel szemben.