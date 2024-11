Üvegvisszaváltás: van egy nagy probléma – nem hagyja annyiban a Mohu

Ott érdemes vásárolni, ahol van visszaváltás is

A Mohu emlékeztet, hogy minden egyes visszaváltott palack után kezelési díjat fizet a boltoknak. Automatás visszaváltás esetében a boltok feladata az automaták mindennapos üzemeltetése, tisztítása, ürítése, környékük takarítása. Kézi visszaváltáskor a boltos veszi vissza a palackot, a vásárló pedig helyben levásárolhatja az összeget.

A jellemzően kistelepüléseket érintő kézi visszaváltás is nőhet, hiszen ez a vásárlók igénye. Ha egy faluban két kisbolt van, és csak az egyikben lehet visszaváltani, várhatóan oda járnak majd többen vásárolni. A Mohu a kézi visszaváltásban résztvevő partnereinek a kezelési költségen túl még az üzemeltetést segítő eszközöket is ingyen biztosítja; kézi nyomtatót és a palacktároló rolikocsit is ad az üzleteknek.

Más vállalkozások, intézmények is jelentkezhetnek a visszaváltásra, amire például már benzinkutakon és hajléktalanszállón is van mód. A Mohu nyitott az új lehetőségekre, de közölte: önálló gépeket nem lehet telepíteni, hiszen azokhoz mindenképpen személyes közreműködésre van szükség, például a zsákok cseréjéhez, a gépek ürítéséhez. Ezért a visszaváltás minden esetben csak egy helyben működő partnerrel oldaható meg.