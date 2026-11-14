Először szállt fel emberekkel a fedélzetén Kína első elektromos utasszállító gépe – a sikerben kulcsszerepet játszott a CATL

Történelmi mérföldkőhöz érkezett a kínai légiközlekedés. A COMAC repülőgyártó által fejlesztett CE-25A típusú elektromos utasszállító repülőgép szombaton sikeresen végrehajtotta első, emberekkel a fedélzetén végrehajtott tesztrepülését.

Először szállt fel emberekkel a fedélzetén Kína első elektromos repülőgépe, a sikerben kulcsszerepet játszott a CATL / Fotó: Xinhua via AFP

A 10 tonnás repülőgép a kelet-kínai Santung tartományban található Pincsou felett emelkedett a levegőbe, fedélzetén két pilótával és egy repülési tesztmérnökkel. A teljes teszt alig egy óráig tartott, amelyből a gép 16 percet és 38 másodpercet töltött a levegőben, s ez idő alatt pedig 60,4 kilométert tett meg.

A fejlesztőcsapat tájékoztatása szerint a próba zökkenőmentesen zajlott, és minden teljesítménymutató megfelelt az előzetes elvárásoknak.

A szombati repülés a február 2-án végrehajtott első, pilóta nélküli intelligens tesztrepülést követte, amelyet azóta összesen 19 további pilóta nélküli próbaút egészített ki. A hatóságok már befogadták a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet is, ami kulcsfontosságú lépést jelent a kereskedelmi forgalomba állítás felé.

Rövid utakra tervezték az e-repülőt

A Kínai Kereskedelmi Repülőgépgyártó Vállalat (COMAC) első elektromos kereskedelmi repülőgépét elsősorban városok közötti, rövidebb járatokra tervezték. A CE-25A főbb műszaki adatai a következők:

Kapacitás: legfeljebb 19 utas szállítására alkalmas.

Utazósebesség: 300 kilométer/óra.

Utazómagasság: 2400 méter.

Hatótávolság: 400 kilométer.

Kulcsszerepe volt CATL-nek

Az elektromos repülés legnagyobb akadálya eddig az akkumulátorok súlya és energiasűrűsége volt, ám Kína pontosan ezen a területen tett szert behozhatatlan előnyre.

A CATL nem egyszerű beszállítóként vesz részt a munkában: a COMAC-kal és a Sanghaji Csaotung Egyetemmel közösen még 2023-ban alapítottak egy 600 millió jüanos tőkéjű vegyesvállalatot kifejezetten elektromos repülőgépek fejlesztésére.

A cég repüléstechnikai akkumulátorfejlesztései – köztük a kiemelkedő energiasűrűségű kondenzált akkumulátorok és a szigorú hőterjedési teszteken is bizonyított repülőgépes cellák – tették lehetővé, hogy egy ekkora, 10 tonnás gép kerozin nélkül is biztonságosan felemelkedjen.