Először szállt fel emberekkel a fedélzetén Kína első elektromos utasszállító gépe – a sikerben kulcsszerepet játszott a CATL
Történelmi mérföldkőhöz érkezett a kínai légiközlekedés. A COMAC repülőgyártó által fejlesztett CE-25A típusú elektromos utasszállító repülőgép szombaton sikeresen végrehajtotta első, emberekkel a fedélzetén végrehajtott tesztrepülését.
A 10 tonnás repülőgép a kelet-kínai Santung tartományban található Pincsou felett emelkedett a levegőbe, fedélzetén két pilótával és egy repülési tesztmérnökkel. A teljes teszt alig egy óráig tartott, amelyből a gép 16 percet és 38 másodpercet töltött a levegőben, s ez idő alatt pedig 60,4 kilométert tett meg.
A fejlesztőcsapat tájékoztatása szerint a próba zökkenőmentesen zajlott, és minden teljesítménymutató megfelelt az előzetes elvárásoknak.
A szombati repülés a február 2-án végrehajtott első, pilóta nélküli intelligens tesztrepülést követte, amelyet azóta összesen 19 további pilóta nélküli próbaút egészített ki. A hatóságok már befogadták a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet is, ami kulcsfontosságú lépést jelent a kereskedelmi forgalomba állítás felé.
Rövid utakra tervezték az e-repülőt
A Kínai Kereskedelmi Repülőgépgyártó Vállalat (COMAC) első elektromos kereskedelmi repülőgépét elsősorban városok közötti, rövidebb járatokra tervezték. A CE-25A főbb műszaki adatai a következők:
- Kapacitás: legfeljebb 19 utas szállítására alkalmas.
- Utazósebesség: 300 kilométer/óra.
- Utazómagasság: 2400 méter.
- Hatótávolság: 400 kilométer.
Kulcsszerepe volt CATL-nek
Az elektromos repülés legnagyobb akadálya eddig az akkumulátorok súlya és energiasűrűsége volt, ám Kína pontosan ezen a területen tett szert behozhatatlan előnyre.
A CATL nem egyszerű beszállítóként vesz részt a munkában: a COMAC-kal és a Sanghaji Csaotung Egyetemmel közösen még 2023-ban alapítottak egy 600 millió jüanos tőkéjű vegyesvállalatot kifejezetten elektromos repülőgépek fejlesztésére.
A cég repüléstechnikai akkumulátorfejlesztései – köztük a kiemelkedő energiasűrűségű kondenzált akkumulátorok és a szigorú hőterjedési teszteken is bizonyított repülőgépes cellák – tették lehetővé, hogy egy ekkora, 10 tonnás gép kerozin nélkül is biztonságosan felemelkedjen.
Nemzetközi versenyfutás a zöld repülők megalkotásában
A COMAC sikere egy globális technológiai verseny része, amelyben a gyártók a rövid távú, regionális légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentésén dolgoznak. A tisztán elektromos utasszállítók fejlesztése jelenleg komoly mérnöki kihívásokkal néz szembe, mivel az akkumulátorok energiasűrűsége még mindig elmarad a kerozinétól, és a telepek tömege repülés közben sem csökken. Emiatt a nemzetközi szereplők eltérő stratégiákkal kísérleteznek.
Az eredetileg svéd alapítású, jelenleg az Egyesült Államokban is fejlesztő Heart Aerospace augusztusban hajtotta végre az eddigi legnagyobb akkumulátoros-elektromos repülőgép, a több mint 11 tonnás X1 demonstrátor első repülését. A vállalat azonban a nagyobb hatótáv érdekében a korábbi 19 fős tervek helyett egy 30 személyes, hibrid-elektromos regionális utasszállítóra (ES-30) összpontosít.
A korábban 9 személyes tisztán elektromos géppel kísérletező izraeli-amerikai Eviation Alice fejlesztését pénzügyi okokból felfüggesztették. Ezzel szemben az amerikai Beta Technologies az ALIA CX300 típusú, hagyományos kifutópályát használó elektromos gépével először a teherszállítási piacon igyekszik megszerezni a hatósági engedélyeket.
A CE-25A fejlesztésében kulcsszerepet játszó CATL akkumulátortechnológiája révén a kínai fejlesztők célja, hogy a kisebb méretű - maximum 19 főt szállító - repülőgépek szegmensében kínáljon versenyképes, tisztán elektromos alternatívát, amely a tervek szerint az évtized végére állhat kereskedelmi forgalomba.