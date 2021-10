A filmipari dolgozóknak elege lett az Egyesült Államokban az iparágat jellemző rendkívül hosszú munkanapokból, amin tovább rontott a koronavírus-járványt követően lóhalálában vágtázó forgatási ütem. Ezért amint csendes-óceáni idő szerint vasárnapról hétfőre vált a naptár, 60 ezer dolgozó szüntetheti be a munkát – írja a Los Angeles Times.

A sztrájkot a 150 ezer tagú Színházi Színpadi Alkalmazottak Nemzetközi Szövetsége (IATSE) szervezi, ám mivel a mostani vita nem érinti többek között a szakszervezeti tagok sportközvetítési, alacsony költségvetésű, előfizetős televíziós, kereskedelmi és zene videó készítése kapcsán életben lévő szerződéseit, abban csupán a filmek és a hagyományos televíziós produkciókban dolgozók vesznek részt.

A forgatások így például az HBO-nál vagy a Showtime-nál készülő műsorok esetében nem állnak le.

Ha nem sikerül a szakszervezetnek megállapodásra jutni a Mozgókép- és Televíziós Producerek Szövetségével (AMPTP) – mely olyan cégeket tömörít, mint a Disney vagy a Netflix –, úgy ez lehet az IATSE első országos munkabeszüntetése a szervezet 128 éves története során.

Az akció a General Motors 2007-es, 74 ezer dolgozót érintő sztrájkja óta a legnagyobb hasonló esemény lehet az amerikai magánszektorban.

A lépés Los Angeles mellett olyan központokat is érint, mint New York, Atlanta vagy éppen Chicago, sőt a The Hollywood Reporter szerint a külföldi forgatásokat is. Utóbbi esetben a munkáltató köteles a dolgozók hazatérését biztosítani, amit a szakszervezet szerint érdemes is kihasználni, ugyanis a sztrájk során a szállás elintézése már nem kötelessége a stúdióknak.

A munkabeszüntetésben többek között operatőrök, kameramanok, díszletépítők és -tervezők, fodrászok, makeup artistok, animátorok és sokan mások vehetnek részt. A növekvő nyomást a filmek elkészítésében dolgozó háttérembereken jelzi, hogy

a sztrájkról szóló október 4-i szavazáson a jogosultak 90 százaléka vett részt és több mint 98 százalék a munkabeszüntetés mellett voksolt,

annak ellenére, hogy a korábban hasonló méretű akciót sosem szervező IATSE még sztrájkalappal sem rendelkezik, és a munkabeszüntetés alatt munkanélküli-ellátás sem igényelhető a legtöbb államban – New York és New Jersey a két fontos kivétel –, így a szakszervezet azt javasolja, hogy tagjai a sztrájk által nem érintett területen keressenek állást.

A szakszervezet és a producerek közötti kollektív szerződés eredetileg július 31-én járt le, amit szeptember 10-ig sikerült meghosszabbítani, azonban a szakszervezeti vezetők egyre türelmetlenebbek a május óta tartó tárgyalások lassúsága miatt. Az IATSE elnöke, Matthew Loeb szerint határidő nélkül a megbeszélések a végtelenségig húzódhatnak.

A munkabeszüntetéssel a körülmények javulását, köztük a bérek emelkedését kívánják elérni,

különösen a streamingszolgáltatókkal szemben, lévén a jelenség hajnalán a szakszervezet beleegyezett, hogy az akkoriban új médiának számító területen alacsonyabb bérekért dolgozzanak a munkások.

Azonban a koronavírus-járvány során az előfizetők száma a szolgáltatóknál meghaladta az egymilliárdot, és az iparág bevétele 32 százalékos növekedést követően megközelítette a 70 milliárd dollárt 2020-ban.

A bérek emelése mellett azonban az újrainduló forgatások korábbi, napi 12 órát felemésztő munkaidejét tovább fokozó, napi 14 és 16 órás, sokszor szünetek nélküli terhelés mérséklését is szeretné elérni a szakszervezet, mondván, az balesetveszélyes helyzetekhez vezethet. A stúdiók azt állítják, hajlandók a legrosszabbul fizetett munkások bérein emelni, növelni a pihenőidőt, és még a szakszervezet egészségbiztosítási és nyugdíjalapjának a 400 millió dolláros hiányát is pótolnák.

A sztrájk legelső híres áldozatai közé tartozik az ABC csatornán látható Jimmy Kimmel Live! címet viselő késő esti beszélgetős műsor, míg versenytársai, így például Seth Meyers, Jimmy Fallon vagy Stephen Colbert műsora megmenekülnek ettől a sorstól, köszönhetően annak, hogy azokban az adásokban a dolgozókat más szakszervezetek biztosítják. Tekintve, hogy a szakszervezet nem rendelkezik sztrájkalappal, így sokan fizetés nélkül maradhatnak, vagy a sztrájk idején más területen kell elhelyezkedniük, míg a stúdiók óriási veszteségeket szenvedhetnek a forgatások csúszása miatt, s mivel az A listás sztárok naptára be van táblázva, ezért gyakran nem képesek a megbeszéltnél tovább részt venni azokban, a munkabeszüntetés végkimenetele kérdéses.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban a filmipar azon kevés szektorok közé tartozik, ahol a szakszervezeti dolgozók aránya kifejezetten magas, ráadásul a sztrájkoló munkások igencsak jelentős része olyan speciális képzettségű, hogy őket a stúdiók nem tudják könnyedén pótolni, különösen, mivel országszerte számos területen küzdenek munkaerőhiánnyal a különböző cégek.