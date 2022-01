Decemberben már a hatodik egymást követő hónapban mértek csökkenést az európai uniós új haszongépjármű-piacon – közölte honlapján az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA). A tavalyi év utolsó hónapjában 8,4 százalékkal esett vissza az eladás, mintegy 155 963 járművet értékesítettek. Ez főként a kisteherautó-eladások visszaesésének tudható be – mert bár a teherautók és a buszok értékesítése javult tavaly decemberben az egy évvel korábbihoz képest, az új kisteherautók regisztrációja csökkenő tendenciát mutatott az unió négy fő piacán, különösen Spanyolországban (-31,9 százalék).

Fotó: NurPhoto via AFP

A 2021-es évben összességében 1 880 682 új haszongépjárművet értékesítettek az uniós piacon, ami 9,6 növekedés – főként a 2020 első felében regisztrált alacsony bázishoz képest –, azonban még mindig elmarad a pandémia előtti utolsó évben, 2019-ben regisztrált 2,1 millió forgalomba került járműtől.

Decemberben a 3,5 tonnás maximum súlyú könnyű haszongépjárművekből 12,8 százalékkal kevesebbet adtak el. Ennek fő oka a továbbra is globális szinten fennálló csiphiány, amely erre a járműkategóriai különösen kihatással van. A csökkenő tendencia az unió négy fő piacán is nyomon követhető. Spanyolországban (-34,8 százalék), Németországban (-12,4 százalék), Franciaországban (-10,5 százalék), és Olaszországban (-9,2 százalék) is kevesebb darab kelt el ebben a kategóriában.

2021 egészét tekintve közel 1,6 millió új könnyű haszongépjárművet értékesítettek EU-szerte, ami annak ellenére jelent 8,5 százalékos növekedést, hogy az év második felében folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott az eladott járművek száma. A négy nagy piacot tekintve vegyes kép bontakozik ki, hiszen míg Spanyolországban (-4 százalék) és Németországban (-0,8 százalék) kismértékű csökkenés, addig Olaszországban (14,7 százalék) és Franciaországban (7,5 százalék) növekedés állt be az eladásoknál.

A nehéz haszongépjárművek (legalább 16 tonna) iránti kereslet erőteljes növekedést mutatott decemberben uniós szinten (23,5 százalék). A teljesítményből oroszlánrészt vállalt Lengyelország (69,4 százalék), de a négy nagy nyugat-európai piac is kivette részét a növekedésből, különösképp Németország (18 százalék) és Spanyolország (15,7 százalék).

2021-ben 240 346 új nehéz haszongépjárművet regisztráltak, ami 21,2 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, ám még mindig 12 százalékkal marad el a 2019-es szinttől. Mind a négy nagy európai piac jól teljesített ebben a kategóriában tavaly – Olaszországban (24,5), Spanyolországban (12,5 százalék), Németországban (10,4 százalék) és Franciaországban (5,6 százalék) is több ilyen járművet értékesítettek az egy évvel korábbihoz képest.

Új közepes és nehéz haszongépjárműből (3,5 tonna felett) 25 314-et adtak el tavaly, ami 19,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Itt is Lengyelország (59,3 százalék) dobott nagyot az eredményen. A négy fő piacot – Olaszország (21,2), Németország (14,6), Spanyolország (2,2 százalék), Franciaország (-0,2 százalék) – tekintve stabil maradt a járműtípus iránti kereslet.

Tavaly az új közepes és nehéz haszongépjárművek regisztrációja 16,8 százalékkal nőtt unió-szerte, összesen 289 316 ilyen típusú négykerekűt értékesítettek. A szeptembertől novemberig tartó negatív spirált ellensúlyozták az első félévben és a decemberben elért eredmények. A négy nagy uniós piac mindegyike – Olaszországot (+22,3 százalék), Spanyolországot (+8,1 százalék), Németországot (+5,6 százalék) és Franciaországot (+5,5 százalék) – jobban teljesített, mint 2020-ban.

Új közepes és nehéz autóbuszoktól (3,5 tonna felett) unió-szerte 3855-at értékesítettek 2021 decemberében, ami 6,8 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Olaszországban (40,7 százalék), Franciaországban (38,7 százalék) és Németországban (26,6 százalék) kétszámjegyű növekedést regisztráltak ebben a kategóriában, Spanyolország (-36,4 százalék) viszont komolyabb visszaesést könyvelhetett el.

Tavaly az egész évet tekintve 2,8 százalékos növekedést produkálva 29 941 új közepes és nehéz autóbuszt adtak el az EU-ban. A nagyobb régiós piacok közül itt is csak Spanyolországban (-10,2 százalék) volt visszaesés. Németországban szinte stagnáltak az eladások (0,2 százalék), míg Franciaország (13,4 százalék) és Olaszország (11,1 százalék) pozitív mérleggel zárta az évet.