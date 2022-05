A Nyugat ne próbáljon meg megsemmisítő vereséget mérni az orosz erőkre Ukrajnában, hiszen ez katasztrofális következményekkel járna Európa hosszú távú stabilitására nézve – szólította fel az aktív politikusokat Henry Kissinger a brit The Telegraph szerint a svájci Davosban.

A volt amerikai külügyminiszter szerint végzetes lenne, ha a Nyugat a pillanatnyi hangulat hatására elfelejtené Oroszország helyét az európai erőegyensúlyban.



Kissinger úgy véli, a háborúnak nem szabad sokáig elhúzódnia, ezért a tárgyalásokat a következő két hónapban újra kell kezdeni, mielőtt olyan felfordulás és feszültség alakul ki, amely szinte leküzdhetetlenné válik. Ideális esetben a status quo ante-hoz kell a feleknek visszatérniük.



A Világgazdasági Fórumon a nemzetközi külpolitika doyenje azt is elmondta, hogy Oroszország 400 éven át Európa nélkülözhetetlen része, és a kritikus időszakokban az európai erőegyensúlyi struktúra garanciája volt. Az európai vezetőknek nem szabad szem elől téveszteniük a hosszabb távú kapcsolatot, és nem szabad megkockáztatniuk, hogy Oroszország állandó szövetségre kényszerüljön Kínával.



"Remélem, az ukránok hősiességéhez bölcsesség is társul" - mondta, hozzátéve híres reálpolitikai érzékével, hogy az ország számára a megfelelő szerep inkább a semleges ütközőállam lenne, mintsem Európa határa.



A megjegyzéseket a Telegraph szerint az teszi időszerűvé, hogy a nyugati koalíció az élelmiszer- és energiaválság elmélyülésével egyre inkább repedezik, és a szankciós politika is elérhette határait.