A lebegő árfolyamrendszerhez való visszatérés fő feltétele a devizapiaci állapot kiegyensúlyozása lenne. Emellett az is szükséges, hogy az ukrán jegybank csökkentse a mesterséges beavatkozások mértékét, nyáron ugyanis havonta 3-4 milliárd dollárt költött az árfolyam-stabilitás fenntartására - mondta a témával kapcsolatban Szerhij Nikolajcsuk, az NBU elnökhelyettese.

Fotó: Kamil Zajaczkowski

Így nehéz a rugalmas árfolyam visszaállításáról beszélni. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, stabilabban működő tengeri folyosókra, az ukrán termékek exportképességének növelésére, illetve a biztonsági kockázatok csökkentésére van szükség

– fejtette ki Nikolajcsuk.

A Dragon Capital befektetési társaság előrejelzése szerint a közeljövőben az Ukrán Nemzeti Bank megpróbálja elkerülni a hrivnya dollárral szembeni árfolyamának korrekcióját. A cég szakértői úgy vélik, hogy az NBU 2023 harmadik negyedévének végéig változatlanul tartja majd a dollár hivatalos árfolyamát, ekkorra számítanak ugyanis a háború heves szakaszának lecsillapodására.

A háború utáni első hónapokban a piacon viszonylag kismértékű bankközi devizahiány lesz tapasztalható, ezért 2023 utolsó negyedévében a hrivnya leértékelődhet, az árfolyam pedig elérheti a 43 hrivnyát (457 forint)

– jósolja a Dragon Capital.

Az ukrán Miniszteri Kabinet a következő évi állami költségvetés kiszámításakor még 449 forintnyi hrivnyában állapította meg a dollár átlagos árfolyamát. Ez a mutató a dokumentum első olvasatában még elérte az 532 forintot, a végleges szövegben azonban ​​487 forintnak megfelelő hrivnyára csökkent.

Jurij Krohmal, az Avangard Bank értékesítési részlegének vezetője szerint az egyensúly addig tartható, amíg van elegendő készpénz a pénzváltókban és a bankok pénztáraiban.

Olekszandr Hmelevszkij gazdasági szakértő az árfolyam stabilizálódását a nemzetközi hitelek és támogatások beérkezésében látja. Szerinte az ukrán gabonaexport folytatása is hozzájárult a devizabevétel növekedéséhez. Itt azonban korántsem minden zökkenőmentes – egyes gabonakereskedők ugyanis nem számoltak el Ukrajnával.

Ukrán szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy az NBU számos lépést tett a hrivnya erősítése érdekében, emellett a jegybank a bankközi piacon is aktívan értékesít devizát. Egyikük, Andrij Gojlov szerint a hrivnya árfolyama mindaddig stabil marad, amíg a nemzetközi partnerek havi utalásainak összege meghaladja a 4 milliárd dollárt. A RoboForex elemzője úgy véli, a sikert csak az NBU pénznyomtatása törheti meg.

Mint ismert, a háború kezdete óta az Ukrán Nemzeti Bank 355 milliárd hrivnyát (3,77 billió forint) nyomtatott az államháztartási hiány fedezésére. Ugyanebben az időszakban 2,98 billió forintnak megfelelő hrivnya gyűlt össze katonai államkötvények eladásából. Ezek a források azonban nem elegendőek a védelmi kiadások fedezésére, így az NBU kénytelen lesz ismét bekapcsolni a „nyomtatógépet”, ezzel is nyomást gyakorolva a hrivnya árfolyamára.

A helyzet alakulása a háború idején kiszámíthatatlan, számos tényező változhat, ezért a szakértők jelenleg nem bocsátkoznak hosszú távú előrejelzésekbe.

Korábban ugyanis többen még azt az eshetőséget is figyelembe vették, hogy az ukránok még idén 50 hrivnyás (532 forint) dollárral szembesülhetnek, az év végéig pedig akár 80-90 hrivnyáig (850-950 forint) is elszállhat az amerikai valuta árfolyama. Ezek a jóslatok azonban nem váltak be. A szakértői értékelések jelenleg arra engednek következtetni, hogy a közeljövőben nem várható a hrivnya árfolyamának gyors leértékelődése vagy jelentős erősödése.