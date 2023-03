Az ukrán gyógyszerpiac túlélte a háború első évét

Gyógyszerfronton is dúlt az orosz–ukrán háború, az elmúlt egy év megtette hatását ebben az iparágban is. Egy friss elemzésből az is kiderül, mely gyógyszereket vásárolták a legtöbben, emellett az is, változott-e az ukrán termékek iránti kereslet.

53 perce | Szerző: Csuha Ivett, Ungvár

Gyógyszerhiány csak a háború első hónapjában volt megfigyelhető. Ennek két oka volt: a logisztikai instabilitás, illetve a háború első napjaiban megnövekedett kereslet. Az invázió kezdetén, amikor a normál logisztika ellehetetlenült, a krónikus egészségi problémákkal küzdők nagy mennyiségben vásároltak gyógyszert, kiürítve a raktárkészleteket. Az emberek szerettek volna minél többet felhalmozni a létfontosságú cikkekből. Az első hónapok a felvásárlásról szóltak.

Fotó: NurPhoto „A háború első hónapjaiban megnőtt az ukrán gyógyszerek iránti kereslet. Az impor gyógyszerek nem érkeztek be időben, az ukrán helyettesítő termékek pedig még olcsóbbak is voltak. A helyzet májusban kezdett stabilizálódni. Jelenleg az importált és az ukrán gyógyszerek mennyiségét összehasonlítva 5 százalékkal nőtt a hazai gyártóktól származó termékek iránti igény. Az ukránok egyre inkább támogatják a hazai gyártókat, ez a trend folyamatosan növekszik” – mondta Kosztyantin Holjavcsuk, a Good Day Pharmacy üzletlánc kereskedelmi igazgatója. Ezek a gyógyszerek voltak a legnépszerűbbek Az ukránok nem álltak le a gyógyszerek felvásárlásával, többen nem saját részre, hanem a hadsereg szükségleteinek fedezésére vásároltak. A háború eszkalációjának mértékétől függően folyamatosan változott a gyógyszerigény. A krónikus szívbetegségben szenvedők az invázió első óráitól kezdve spájzoltak el gyógyszereket. Februárban és márciusban 13 százalékkal több szívgyógyszert adtak el, mint 2022 januárjában. Hasonló volt a helyzet a hormonális gyógyszerek, illetve az inzulin esetében is, februárban 20, illetve 25 százalékkal nőttek az eladások. Fotó: AFP 2022 júliusa és októbere között a nukleáris csapásról szóló hírek uralták az ukrán információs teret. Ennek következtében a kálium-jodidot tartalmazó készítmények lettek a lakosság célpontjai. Az ukránok tömegesen vásárolták a jódtartalmú gyógyszereket, augusztusban háromszorosára nőtt a termékek iránti kereslet júliushoz képest. Ez rekordnak számított a csernobili katasztrófa óta. Online vagy személyesen? A háború első hónapjában az ukránok nem vásároltak gyógyszert online. Ez a szállítási nehézségek miatt alakult így, az ideiglenesen megszállt területeken pedig az áram- és az internethiány is hatással volt minderre. Az internetes vásárlási tendencia már májusban növekedésnek indult, majd szeptemberben visszatért a háború előtti mutatókhoz. A fiatal generáció továbbra is az interneten szerzi be a gyógyszereit, azonban még mindig sokkal többen preferálják a személyes vásárlást. A gyógyszerészet teljes digitalizációjáról tehát korai még beszélni.

