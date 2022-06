Javított gyászos hétfői teljesítményén a forint, kedd délelőtt az euró jegyzések 400 forint közelébe süllyedtek, azok után, hogy előző nap a kurzus új csúcsra, 404 fölé emelkedett, miközben például a zloty erősödött.

A további árfolyammozgást illetően meghatározó a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, amelynek eredményét 14 órakor közlik, egy órával később pedig közleményt is kiad a jegybank. Az OTP Elemzési Központ szakértői szerint biztosan folytatódik a kamatemelési ciklus, de most nagyobb a bizonytalanság a várható döntés körül, mint egy hónapja, mert az elmúlt hetekben jelentősen átrendeződtek a jegybank mozgásterét meghatározó tényezők. Mint írták, a vártnál rosszabb lett az európai és az amerikai infláció is, a Fed 75 bázisponttal emelte az amerikai irányadó kamatszintet, így az EKB-tól és a Fedtől várt irányadó kamatcsúcs mintegy 75 bázisponttal került feljebb az elmúlt hónapban.

Fotó: Manuel Augusto Moreno / Getty Images

Erősödött a kockázatkerülés, sokasodnak az EU-s forrásokkal kapcsolatos kérdőjelek, gyorsan nőtt a folyó fizetési mérleg hiánya és az adósságmutatók, a vártnál magasabb lett a hazai infláció és jelentősen, a 400-as szint közelébe gyengült a forint euróval szembeni árfolyama. Mindez két hete 50 bázispontos emelésre kényszerítette az MNB-t, és ezzel leesett a kamatpálya a korábban kommunikáltról, ahol havonta 50 bázisponttal nőtt volna az alapkamat és 30 bázisponttal az irányadó eszköz – az egyhetes betét – kamata.

Ráadásul azóta – igaz, lehet, hogy utoljára – 125 bázisponttal, 7 százalékra emelte az irányadó kamatszintet a cseh jegybank. A piac egy újabb 30-50 pontos kamatemelési kombinációt valószínűsít az alapkamat, illetve az egyhetes betéti kamat esetében. Az OTP szakértői azonban határozottabb emelésre számítanak, szerintük az alapkamat 100, az egyhetes betéti kamat 50 bázisponttal emelkedhet, 6,9, illetve 7,75%-ra; a csúcsot 9 százalék környékén érheti majd el.

Hasonlóan vélekednek az Equilor szakértői, akik szerint a jelenlegi helyzetben indokolt lenne a korábban említett lépéseknél nagyobb mértékben emelni a kamatokon, az alapkamatot 100 bázisponttal 6,9 százalékra, míg az egyhetes betéti kamatszintet 50 bázisponttal 7,75 százalékra. Ezzel jelezhetné a jegybank, hogy elkötelezett a forint stabilitása, és az infláció elleni küzdelem mellett. Bár a korábbi üzeneteket ezzel átírná, de a gyorsan változó, volatilis környezetben a lépés nem kezdené ki a jegybanki hitelességet.