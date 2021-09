Három okból is jelentős emelkedést érhetnek el az idén a magyar nyugdíjak. Az inflációs kompenzáció, a nagyobb növekedés miatt járó nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj visszaépítése miatt a nyugdíjak átlagos emelkedése az idei év végére, 2021 decemberére elérheti a 9-10 százalékot – számolta ki a VG.

Fotó: Szabó Miklós

Inflációs korrekció

Az inflációs korrekció azért jár, mert az év elején számolt 3,6 százalék helyett az idei infláció magasabb lehet, ami miatt a nyugdíjasokat kompenzáció illeti meg. Most azzal számolunk, hogy 4,3 százalékos inflációig kapnak az érintettek kompenzációt.

Nyugdíjprémium

3,5 százalék feletti GDP-növekedés esetén az állam nyugdíjprémiumot fizet. 5,5 százalékos növekedésnél ennek összege 40 ezer forint, amelynek teljes költségvetési költsége 100 milliárd. Ha GDP-növekedés 7 százalék, akkor a prémium 70 ezer forint, a teljes fiskális költség 180 milliárd. 7,5 százalékos növekedésnél pedig a nagy többség a maximumot, 80 ezer forintot kapja meg.

13. havi nyugdíj visszaépítése

A nyugdíjasok 13. havi illetményét visszaépítik, jövő februárban már a második heti nyugdíjat is megkapják, amely további pluszpénzt jelent az időseknek. Ezek együttesen okozzák a már említett nyugdíjnövekedést, amely idén év végére a 9-10 százalékot is elérheti. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2021-ben az átlagos öregségi nyugdíj összege 150 571 forint, amely így akár 14-15 ezer forinttal is emelkedhet majd decemberre.