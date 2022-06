Azonos, de inkább kedvező árazás mellett Spanyolország markánsan többet nyújt, mint a Balaton – idézte fel az Engel & Völkers magyarországi vezetője, Urbán Péter az egyik ügyfele összegzését. A nemzetközi luxusingatlan-közvetítő hálózat cégvezetője a VG-nek úgy nyilatkozott, hogy a felső kategóriás lakóingatlanok potenciális magyar vásárlóközönsége valóban a balatonihoz hasonló árakon talál Nyugat-Európa legkedveltebb tengerpartjain, sőt olaszországi, ausztriai és svájci tavak környékén is eladó épületeket.

A magyar piac túlfűtött, már a luxuskategóriában is felborult az ár-érték arány

– mondta a piaci szakértő.

Luxusház Toszkánában

Fotó: Engel&Völkers

A tehetős magyar vevők elsősorban a spanyol tengerpart és a szigetek, mindenekelőtt Mallorca, valamint az olaszországi Comói-tó és a Garda-tó, Toscana és a rendkívül jó árakkal és egzotikus kínálattal csábító Dubaj iránt érdeklődnek. Közelsége miatt Ausztria és Németország, az ottani hegyek és tópartok, valamint Svájc is keresett, bár az utóbbi még a legdrágább ingatlanok piacán is csúcsnak számít.

Különböző céllal vásárolnak

A külföldi luxusingatlanok iránt érdeklődő magyar vevőket három kategóriába lehet sorolni – mondja az Engel & Völkers cégvezetője. Az elsőbe azok tartoznak, akik nyaralót keresnek, kvázi második otthont. A második kategória az a befektetői kör, amelyet elsősorban az adott térség jövőbeni értéknövekedése mozgat meg.

A legkisebb, de markáns kör a kiköltözőké, akik többéves munkaszerződéssel a zsebükben keresnek eladó lakást. Urbán Péter szerint a magyarok számára külföldön is vonzóbb a saját tulajdon, mint a bérelt, klasszikusan úgy gondolkodnak, hogy a bérleti díjat hiteltörlesztésre fordítják inkább, s külföldön az ingatlanvásárláshoz a munkaszerződés elegendő garancia a bankhitelhez is. Az IT-szektorban dolgozók gyakori célpontja Írország, és kedveltek a Benelux államok is, az amerikai Szilícium-völgybe költözők azonban az ottani árak miatt még a kiemelt fizetés mellett is reálisan csak bérelni tudnak, az Egyesült Államok ingatlanpiacán jellemző árak az európai szintet hagyományosan jócskán meghaladják.

Luxuslakás Dubaiban

Fotó: Engel&Völkers

Luxusingatlant a világon sehol sem lehet panoráma nélkül eladni, a hegyek, de inkább a tengerek vagy tópartok örökpanorámás, saját úszómedencés, pazar parkkal körülvett villái között meglepően sokat meg lehet vásárolni a balatoni luxusvillák árából.

A piacon lévő luxusvillák között szemezgetve az érdeklődők a Comói-tó partján találnak 600 négyzetméteres ingatlant, amelyet 7000 négyzetméteres telken 1,755 millió forintos négyzetméteráron kínálnak, ugyanott a tóra néző 190 négyzetméteres penthouse-t 2,3 millió forintnak megfelelő négyzetméteráron. Ezek budapesti és balatoni árak, a magyar vevők fülének sem szokatlanok, ráadásul autóval öt-hat óra alatt elérhető helyekről van szó, ami a Covid alatt megtapasztalt utazási korlátozások miatt most nagyon fontos szemponttá vált – hangsúlyozza Urbán Péter.

Jelentős értéknövekedésre is van esély

A nemzetközi luxusingatlan-kínálatot tovább böngészve pazar villákat és medencés, panorámás lakásokat lehet találni toszkán történelmi városközpontokban és falvakban, 1-1,5 milliós forintos négyzetméteráron. Meglepő módon Szicília is jól forog a magyar vevők körében, mert ár-érték arányban remek destinációnak számít. Az autós megközelíthetőség még az egyéjszakás autózással elérhető spanyol tengerpart esetében is fontos, a mediterrán ország néhány éve újra felkerült a magyar gazdagok toplistájára.

Villa a Comói-tó partján

Fotó: Engel&Völkers

Mesés hasznot könyvelhettek el azok, akik a 2008-as gazdasági válság után összeomlott spanyol ingatlanpiacon vásároltak be, hasonlóan dinamikus értéknövekedésre esélyes a páratlan természeti adottságú Montenegró, azon belül is a Kotori-öböl, valamint a hozzánk legközelebbi tengerparttal rendelkező Horvátország.

Az adriai luxusingatlanok iránt is jelentős a magyar érdeklődés, de még hiányzik a megfelelő szintű kínálat, az ottani szigeteletlen, korszerűtlen gépészettel épült ingatlanok mellett egyelőre kevés a prémiumkategóriás, de már elindult néhány magyar fejlesztés, ami új színt és magasabb árakat hozhat a piacra. Horvátországban most nem a szárazföldi villák, hanem a hajók, a különböző méretű luxusjachtok piaca pörög a gazdag magyar vevők körében.

A tengerparti luxust keresők régi kedvence sem ment ki a divatból, a Kanári-szigetek és Málta luxusingatlan-piaca is dübörög, az utóbbi az olasz és a spanyol árszintet meghaladó, 1,65–3,3 millió forint között mozgó árszinten elérhető kínálatával hódít. Máltán 1,65 millió forintos négyzetméteráron medencével épült modern villát lehet vásárolni tengeri panorámával, ami a sokadik példa arra, hogy miért vásárolnak egyre szívesebben külföldön és nem a Balatonnál az igazán tehetős magyarok.