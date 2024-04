Digitális szülőket kell képezni – így meg lehet védeni a gyerekeket az interneten is

Az egyre gyorsabban fejlődő és változó technológiai környezetben átalakul a hirdetési piac, a fogyasztói szokások és a valóságérzékelés is, ezért van szükség a szabályokra Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatója szerint. Mindezek nyomán jött létre a Net Coach-program is, mert digitális szülőket kell képezni, hogy a gyermekeket meg tudják védeni az interneten is.

2024.04.23. 12:06 | Szerző: Szűcs András

A gyermekek táblagépekkel és mobillal a kézben nőnek fel, a szülőknek pedig olyan normákat kell megtanítaniuk, amit ők maguk nem is tanultak – mondta Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) főigazgatója a Digital-Media Hungary 2024 nyitó előadásában. Hozzátette: az NMHH pont ezért indította el a Net Coach-programját, amely során digitálismédia-értő szakembereket képeznek, akik persze lehetnek nevelők is: másképpen digitális szülők. A kor kihívásainak megfelelve digitális szülőket kell képezni / Fotó: Shutterstock A Net Coach-programot az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együttműködve indítja az NMHH, és először főleg pedagógusok, pedagógushallgatók, valamint a médiakommunikáció, a szakképzés, a felsőoktatás vagy a pszichológia területén dolgozók jelentkezhettek. A képzés költségmentes, sőt, a résztvevők egyszeri 200 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A képzésre tizenkét napos intenzív tréning keretében kerül sor 2024 áprilisától. A hivatalos tájékoztatás szerint „a kurzust elvégzők az online tér kihívásaival és a digitális tudatossággal kapcsolatos tanácsadói, tartalomfejlesztői, akik konfliktuskezelői gyakorlatot szereznek, amellyel segíthetik a gyermekek/fiatalok, iskolai közösségek, illetve a szülők digitális médiaértését”. Ilyen tudásra pedig hatalmas szükség van az NMHH főigazgatója szerint, mert „a gyermekeket meg kell védeni”. Emiatt az NMHH-nak Gyermekvédelmi Internet-kerekasztala is van. Digitális szülők kellenek! Börcs Janka kifejtette, hogy a mai fiatalság napi 234 percet tölt a mobilja képernyője előtt, ez az érték ráadásul folyamatosan és az életkorral arányosan növekszik. Viszont az internet nem felejt: egyetlen rossz üzenet, kép, videó évtizedekkel később is kísérthet – ezért kell digitális szülővé válni – folytatta a főigazgató, aki előadásában részletezte, hogy milyen félelmetes, egyben lenyűgöző sebességű a technológiai fejlődés, ami természetesen a mindennapjainkra is hatással van, beleértve a hirdetési piac koncentrálódását. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója szerint félelmetes sebességgel halad a technológiai fejlődés / Fotó: Kallus György/Világgazdaság Utóbbit elemezve Börcs Janka megjegyezte, hogy az algoritmusoknak kitett a hirdetési piac, ráadásul kialakulnak véleménybuborékok, amik torzítják az érzékelést és mesterkélt valóságot hoznak létre. Ezért is van szükség az NMHH szabályozó tevékenységére, például az e-kereskedelemben, ahol a megtévesztő ajánlatok, a külföldi székhelyű, extrém nyomott árakkal dolgozó webshopok és a személyes adatokkal óvatlanul bánó szereplők is veszélyt jelentenek. Tovább erősödnek az internetes platformok Az NMHH főigazgatója szerint a felsorolt témák végtelen gondolkodni és megvitatni valót szolgáltatnak a szakmának, kivált, hogy az üzleti modellek változatosabbak, mint valaha, a fogyasztói szokások pedig átalakulnak, főleg a fiataloknál. Ez a két katalizátor jót tesz a versenynek, de tovább erősíti a netes platformokat a hagyományosakkal szemben, ezáltal a piaci egyensúly gyengülhet – mondta Börcs Janka, aki úgy összegzett, hogy az egyéni szabadság és a közösség értékei továbbra is elsődlegesek.