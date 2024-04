A magyar gazdaság stabilitását a teljes foglalkoztatás, a magas beruházási ráta, az államadósság csökkentése és az erős bankrendszer adja – jelentette ki Varga Mihály az OTP Bank éves közgyűlésén. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a hazai bankrendszer a válságok után is tőkeerős maradt, a hitelezés növelésével jelentősen hozzájárulhat a következő évek gazdasági növekedéséhez.

A 2010-es évtized munkájával megnöveltük a magyar gazdaság ellenálló képességét, megteremtettük azokat a pilléreket, amelyek stabil alapot biztosítanak a gazdaság egészének

– hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: ezek közé tartozik a rekordszintű foglalkoztatás, amelyet az elmúlt négy nehéz évben is sikerült megőriznünk, miközben a beruházási rátát is magasan tartjuk. A költségvetési hiányt idén 4,5 százalékra, majd a következő években fokozatosan 3 százalék alá szorítjuk, az államadósságot pedig továbbra is csökkenő pályán tartjuk. A lakosság részarányát az adósságfinanszírozásban 3 százalékról 20 százalék fölé növeltük, a devizaadósság arányát 50 százalékról 30 százalék alá javítottuk – sorolta a tárcavezető kiemelve, hogy

ma a kamatkiadások mintegy háromnegyed része már nem kell külföldre, hanem belföldi szereplőkhöz kerül.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaság teljesítménye 5 százalékkal haladja meg a világjárvány előtti szintet, jelentősen meghaladva az uniós átlagot, 2025-re pedig az IMF szerint a negyedik, az Európai Bizottság szerint pedig a második leggyorsabban növekvő gazdaság lehet a magyar az uniós rangsorban. Varga Mihály arra is kitért, hogy ma minden feltétel adott ahhoz Magyarországon, hogy stabil, ellenálló és a növekvő piaci igényekre gyorsan reagáló bankrendszer működjön.

Mint mondta: a tőkemegfelelési és likviditási mutatók bőven meghaladják a törvény által meghatározott mértéket, a nem teljesítő hitelek aránya pedig ma már szintén tartósan alacsony. Varga Mihály arról is szót ejtett, hogy az OTP mára zászlóshajóvá vált a magyar bankpiacon, kellő súllyal, nagy piaci részesedéssel, a hazai érdekek mentén vesz részt a pénzügyi világ folyamataiban.