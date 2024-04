Brüsszel továbbra is Ukrajnát támogatja, és magára hagyja az európai gazdálkodókat – nyomatékosított a döntést kommentálva Nagy István agrárminiszter. Az Európai Parlament keddi döntésével 2025. június 5-ig meghosszabbította az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali vámjainak és kvótáinak felfüggesztését. A baromfi, a tojás és a cukor esetében a döntés az elmúlt három év importjának átlagában maximalizálta a vámmentesen behozható mennyiséget, amivel lényegében konzerválja az elmúlt évek rendkívüli mértékben megemelkedett behozatalát.

Brüsszel döntése nem akadályozza az ukrán gabonaimportot / Fotó: Shutterstock

A miniszter szerint ennél is nagyobb probléma, hogy a gabonák és olajos magvak esetében semmilyen korlátozás nincs. Ha folytatódnak az év első három hónapjában tapasztalt behozatali trendek, akkor az Ukrajnából az EU-ba érkező kukorica- és búzaimport meg fogja haladni a rekordnak számító 2022-es és 2023-as mennyiségeket – állítja a tárcavezető. Mindez beláthatatlan következményekkel jár majd az európai gazdálkodókra nézve, hiszen az európai és a magyar gazdálkodók nem tudnak versenyezni a nemzetközi nagytőkés oligarchák tulajdonában álló több százezer hektáron termelő ukrán gazdaságokkal, amelyek jóval enyhébb termelési feltételek mellett termelnek. Brüsszel ezzel továbbra is agrárválságot okoz, a háborút pénzeli az európai gazdák támogatása helyett – tette hozzá. A magyar kormány fenntartja a nemzeti hatáskörben bevezettet importtilalmat, azonban szerinte Brüsszelnek is lépnie kell.