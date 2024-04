Kilónként 2800 forintért kínálták a magyar epret az egyik forgalmas fővárosi bevásárlóközpont előtt felállított standon az árusok, akik az eperszezon indulása ellenére nagy mennyiséget nem is tudtak felmutatni a hivatalosan egyébként szamócának nevezett gyümölcsből. Bent a plázában ennél is rosszabb volt a helyzet: a CBA-ban hétfőn délelőtt egyetlenegy kilós csomagolású görög eper volt a kínálat, 1300 forintért, vagyis a magyar gyümölcs árának kevesebb mint feléért.

Az eperszezon kezdete mindig nagy izgalmat kelt a vásárlókban / Fotó: Makovics Kornél

Ezt azért még nem lehet a hazai eperszezon berobbanásának nevezni, amit az is jelez, hogy az út menti árusbódék közül sem mindegyik nyitott még meg, de ez már tényleg csak napok kérdése; Zsámbékon például május 1-jei nyitást ígért a felirat a felállított, de még üres elárusítóhelyen. De a cseresznyeszezon még ennyire sincs itt, ami egyébként nem is meglepetés, hiszen a legkoraibb cseresznyefajta érése is május második felétől indul. Ettől függetlenül a pláza előtti eperárusnál volt néhány doboz cseresznye is, akaratlanul is egy több mint két évtizedes, valódi agrárlegendát felidézve: az annak idején Torgyán József kisgazda földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által megálmodott és meg nem valósult chilei cseresznyeimport ugyan nem vált valóra, de a gyümölcs – legalábbis az árus elmondása szerint – Argentínából érkezett a bevásárlóközpont elé.

Idén előbb jött az eperszezon

„A márciusi, kifejezetten meleg időjárás két héttel megdobta a fűtetlen fólia alatt termesztett szamócaállományokat, vagyis ennyivel korábban értek a gyümölcsök” – mondta a Világgazdaságnak Kocsis Márton, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai referense, hozzátéve, hogy a tavalyihoz képest ez különösen nagy különbség, hiszen akkor körülbelül tíz napot késett az érés.

Ez az oka annak, hogy a nagyobb üzletláncokban még az a domináns: a rendelések leadásakor nem lehetett tudni, hogy ennyivel előrébb jön idén a hazai eperszezon.

Jelenleg a fűtetlen fóliák alatt termesztett szamóca kapható a piacon, de néhol már megkezdték a szabadföldi gyümölcs szedését is. A utóbbi szezonjának kezdete május 10. körül várható. A szabadföldön termesztett eper beérkeztével az árak is mérséklődnek, és most az tűnik valószínűnek, hogy május 20. körül tűnik el az árkülönbség az import és a hazai áru között. Csak emlékeztetőül: a néhány hete indult hazai eperszezon a piacokról megjelent beszámolók szerint kilónként 5-6 ezer forint körüli áron jött be a fűtött fóliás termelésből. Az Agroinform gyűjtése szerint a magyar első osztályú eper március 11-én jelent meg a Budapesti Nagybani Piacon – fűtött fóliás termelésből – 4800–5000 forintos kilogrammonkénti termelői áron, majd szépen lefelé araszolgatva a legutóbbi, április 22-i adat szerint a szintén első osztályú áru 1800–2000, az extra minőségű pedig 2000–2200 forint volt.

A magyar fajtákra a kiváló íz és beltartalom, valamint a sok cukor a jellemző, erre lettek nemesítve, nem pedig arra, hogy heteken keresztül szállítsák őket

– mondta Kocsis Márton. Így ha valaki hazai epret vásárol a piacon – a legkorábbi cleryt, jollyt vagy a három közül a legkésőbbi asiát –, biztos lehet benne, hogy egy napnál nem régebben szedett gyümölcsöt visz haza. Viszont nem is érdemes sokáig tárolni, egy-két napnál többet nem szabad még hűtőben sem állnia.

Nőtt az epertermő terület

Az idei szamócatermés mennyiségével és minőségével kapcsolatban is optimisták a termelők. Erre alapot ad, hogy idén a fagyok eddig legfeljebb csak „megcsipkedték” a növényt, és az esők sem okoztak növényvédelmi problémákat. A tavalyi termést 7 ezer tonnára becsülték, amit idén meghaladhatnak. A becslés azért is nehéz, mert csak a nagyobb ültetvényekről vannak pontos adatok, de az epertermesztésben sok a kis parcella. A nagyobb ültetvényeket a támogatási igények alapján az agrárkamara tartja számon, ez alapján pedig növekvő trend olvasható ki: az öt évvel ezelőtti 550 hektárról mostanra 756 hektárra nőtt a terület.