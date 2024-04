Hetekig kell még várni, amíg a hazai fákon megérik a cseresznye, délről azonban már megérkezett a korai cseresznye, mégpedig a szokottnál is korábban. Nézni szabad a szokatlan árut, tetszetős, de megkóstolni csak annak, aki szokatlanul mélyen hajlandó a pénztárcájába nyúlni – számol be vezető anyagában az Adevarul.

Fotó: Shutterstock

A vezető román lap tudósítója a nagyszebeni piaci asztalokon fedezte fel a Cireșart, amelynek a neve egyébként júniust jelent, ehhez képest már május első napjaiban meg szokott érkezni, de idén máris itt van. Természetesen nem helyben – a Magyarországgal nagyjából egy szélességi körön fekvő Romániában – termett gyümölcsről van szó.

Az áruházi polcokon már ennél jóval korábban is lehet cseresznyét találni, az Dél-Amerikából érkezik, a Földközi-tenger medencéjében termett nagyon korai áru azonban ilyentájt szokott elkezdeni észak felé áramlani. Most egy kicsit korábban, és a pár nap különbségnek irdatlan árat szabnak a kereskedők, bár természetesen nem lehet biztosan tudni, a drágaságnak nincsenek-e egyéb okai is.

Az emberek jönnek, megcsodálják, milyen jól néz ki, de amikor rátalálnak az árára, nyelnek egy nagyot, és továbbmennek

– írta az Adevarul szerzője.

Internetes kereséssel a magyar üzletláncok és nagybani piacok kínálatában nem sikerült ilyen új cseresznye nyomára bukkanni, de a román példa alapján valószínű, hogy már csak napokig kell várni az ízletes árura. Más kérdés, ki lesz, aki meg tudja fizetni a korai ízlelgetés árát – tipikusan ki szokták várni a vásárlók mindkét országban a hazai szezont, ami még több hetet jelent.

Ami az árakat illeti, szomszédunkban az élelmes kereskedők azzal csábítják a vevőket, hogy nem kell többet fizetni az idén hamarabb érkezett korai importcseresznyéért, mint tavaly a szezon kezdetén, azaz május elején. Az Adevarul azonban úgy találta, hogy nem egészen ez a helyzet, és az árak nyomán tátva maradnak a szájak.

A cseresznye, eper ára forintban nem lenne sok, de ez lej

Április utolsó hetében a kilogrammonkénti ár a vizsgált helyen 150 lej és 250 lej között mozog. A román lej árfolyama 79,1 forint körül alakult csütörtökön, azaz a majdnem Pécs méretű erdélyi Nagyszebenben 11 800 és és 19 800 forint közötti áron kapható a cseresznye. A lap tudósítója pedig vette a fáradságot, és visszanézte: tavaly az ár a szezon indulásakor (május első hetében) csak 100 lej volt, azaz 150-250 százalékos áremelkedésről van szó, és magasabb a 2022-ben rögzített borsos 175 lejnél is. A romániai ültetvényekről május 15–20. környékénél előbb nemigen indulnak meg az első cseresznyeszállítmányok, és akkortájt 30-40 lej lesz a kilónkénti áruk – írta egy román szakportál.

A lenti videóban láthatjuk, hogy a cseresznye (amit talán romániai vendégmunkások szedtek le) Spanyolországban 8,5 euróért kapható, vagyis kb. 3350 forintért. Mire északkeletre ér, az ára a többszörösére növekedhet.

Hamarosan megláthatjuk Magyarországon is, mennyire becsülik a vásárlóerőnk és az éhségünk kombinált lehetőségeit az eladók.

Egyébként attól is függhet az ár, honnan jön a gyümölcs. Tavaly Nagyszebenbe Spanyolországból érkezett az első importcseresznye, most Görögországból és Törökországból, és a török drágább, mint a görög. A másik tavaszi kedvelt korai vörös gyümölcskincs, az eper egyébként tizedannyiért kapható, mint a cseresznye, 15–25 lejért – de ez is több, mint a tavaly május eleji 10–14 lej.