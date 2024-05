Miért fontos a laborvizsgálat?

Felsorolni is lehetetlen, hányféle betegségnél jelent hatalmas segítséget a laborvizsgálat. Nemcsak akkor, amikor már panaszaink vannak, hanem a korai felismerésben is kulcsszerepet játszik. A korszerű eljárásokkal az orvosok ma már képesek a vérképünk alapján meghatározni, ha valamilyen allergiában szenvedünk, esetleg a májunkkal vagy a pajzsmirigyünkkel nincs valami rendben. Sőt, laborvizsgálattal egyes ráktípusok is diagnosztizálhatóak a korai stádiumban.

Fotó: 123rf.com

A vérvétel teljesen biztonságos rutineljárásnak számít, amit az országban számtalan helyen végeznek. Amire azonban ügyelnünk kell, hogy a legtöbb esetben éhgyomorral kell megérkeznünk a rendelőbe, hiszen ha vércukorszintet, koleszterint vagy hasnyálmirigy-enzimeket vizsgálnak, ez elengedhetetlen.

Ha valamilyen panasszal fordulunk a kezelőorvosunkhoz, alighanem első dolga lesz írni egy beutalót vérvételre. Nem érdemes azonban eddig várni: a szakemberek azt javasolják, hogy legalább évente mindenképp csináltassunk egy labort, csak a biztonság kedvéért.

Honnan tudhatjuk, hová kell fordulnunk?

Ahogy már említettük, hazánkban több száz egészségügyi intézményben van lehetőség vérvételre és laborvizsgálatra. Igen ám, de honnan tudhatjuk, hogy melyik intézményben fognak minket ellátni ingyen, a társadalombiztosításunk keretében?

A legkézenfekvőbb megoldás persze az, ha a háziorvosunkat kérdezzük meg a körzeti labor elérhetőségeiről. Alighanem tudni fogja a választ, és elirányít minket a megfelelő intézménybe. Ez a módszer azonban nem minden esetben működik. Például akkor, ha nem a körzeti háziorvosunkhoz járunk, vagy ha magánkórháztól kaptuk a beutalót, de a vérvételt már TB-támogatás keretében intéznénk. Az is bonyolíthatja a helyzetet, ha más városban tartózkodunk átmenetileg, mint ami a lakcímkártyánkon szerepel.

Ilyenkor érdemes az interneten körbenézni. Írjuk be a Google keresőjébe a városunkat – Budapest esetében a kerületet is – és azt, hogy körzeti labor. A találatok között alighanem az első helyen lesz annak az ellátó intézménynek a honlapja, ahová tartozunk. Itt azonban semmiképp ne álljunk meg! Látogassunk el a honlapra, és keressük meg, hogy pontosan mely települések tartoznak az ellátási körzetükbe. Ha még mindig bizonytalanok lennénk, akár fel is hívhatjuk a kórházat, rendelőt, hogy biztosan első kézből származó információkhoz jussunk.

Főleg kisebb településeken, falvakban, községekben okozhat gondot a körzeti labor megtalálása. Támaszkodjunk tehát a helybéliek tudására! Nyugodtan kérdezzük meg a szomszédunkat, helybéli barátainkat, hogy szerintük hova kell fordulnunk és milyen lehetőségeink vannak. Akár a helyi Facebook-csoportba is beléphetünk, és ott is feltehetjük a kérdést – garantáltan tudni fogja valaki a helyes választ.

Végül egy utolsó tipp, amivel kideríthetjük, hol látnak el minket ingyenesen egy laborvizsgálatnál. Tárcsázzuk az Egészségvonalat a 1812-es telefonszámon. Ezt a számot kifejezetten azért hozták létre, hogy naprakész információkkal segítsék a betegeket és támogassák az eligazodást az egészségügyi ellátórendszerben. Az ügyintéző tehát alighanem tudni fogja, hova tartozunk körzetileg vérvétel szempontjából.

Ha nem szeretnénk várni

Aligha mondunk újat azzal, hogy Magyarországon sajnos nagyon hosszúak a várólisták, és sokszor heteket, hónapokat kell várni egy laborvizsgálatra az állami ellátórendszerben. Amennyiben ezt szeretnénk elkerülni, a magánlaborok jöhetnek szóba. Ezek természetesen nem ingyenesek, cserébe viszont akár azonnal, néha még aznapra is foglalhatunk időpontot.

A magánellátás további előnye, hogy az eredményeinket ki is értékelik nekünk. Míg az állami ellátórendszerben csupán kézhez kapjuk a bonyolult, latin kifejezésekkel teletűzdelt diagramot, addig egy magánlaborban egy orvos segít értelmezni azt, és javaslatok tehet az esetlegesen szükséges kezelésekre is.

Ami az árakat illeti, a szórás igen nagy lehet a választott laborvizsgálattól és persze a kiszemelt intézménytől függően. Annyit azonban általánosságban mégis elmondhatunk, hogy egy kis rutin labor általában 5-10 ezer forintba, míg egy nagy labor 10-20 000 forintba kerül. Mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlnunk, ha például komplex terhességi labort szeretnénk, hiszen ennek az ára akár a 100 000 forintot is elérheti.

Tájékozódjunk a laborvizsgálat előtt!

A TB-támogatott laborvizsgálatot végző kórház felderítése egyáltalán nem lehetetlen, ugyanakkor a döntésünket ne csupán ez befolyásolja. Vegyük figyelembe azt is, hogy milyen gyorsan van szükségünk az eredményre és mekkora összeget tudunk a vérvételre szánni!