Két Molotov-bombát dobtak Firenzébe az amerikai konzulátus falához. A Hamász terrorista szervezethez közeli csoport vállalta magára az Amerikai Egyesült Államok firenzei konzulátusa elleni merényletet, aminek hírét az olasz hatóságok péntek este hozták nyilvánosságra rendkívüli terrorellenes készültséget rendelve el. Senki sem sérült meg, a konzulátus munkájában az eset nem okozott fennakadást.

A támadás csütörtökre virradóan történt, majd a RAI olasz közmédia firenzei székházába egy videóüzenet érkezett, amivel a "The whole world is Hamas" (Az egész világ Hamász) angol nevű mozgalom vállalta magára a merényletet.

A kétperces, arab nyelvű, olasz feliratozású videót az amerikai konzulátus előtt vették fel éjszaka. A felvételen végig a konzulátus épülete látszik, az alámondott szöveg szerint pedig "Isten segítségével megindul az első akció, amellyel halál vár a cionistákra Európában". Az üzenet hangoztatja, hogy az amerikai konzulátus elleni támadás puszta figyelmeztetés volt, "de ha Európa és Olaszország továbbra is támogatja Izrael és az Egyesült Államok bűncselekményeit, elindítjuk az első igazi akciót, és tudjátok, hogy a célpontok több mint fele nem izraeli és nem amerikai lesz". A videó szerint 49 célpontot érhet támadás.

Az üzenet konkrét fenyegetésként értékelendő, nem szabad alábecsülni - hangsúlyozta Filippo Spiezia firenzei államügyész. Hatósági források nem zárták ki, hogy "magányos farkasról" van szó, vagyis a merénylet és az üzenet mögött egyetlen személy áll. A videón hallható szöveg palesztinai arab nyelvű, ennek alapján igyekeznek azonosítani az elkövetőt.

A belügyminisztérium terrorkészültséget rendelt el, amely valójában már a Hamász október 7-i támadása óta érvényben van az országban. Több mint 28 ezer veszélyeztetett helyszínen, többek között az Egyesült Államok és Izrael olaszországi intézményeinek, képviseleteinek erősítették meg a védelmet.