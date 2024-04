A berlini Kreuzberg negyedét továbbra is a török bevándorlókhoz kötik, noha a városnegyedben ma már a német és a török mellett angol és spanyol szavazat is hallani. Nem csoda, hogy pont oda tervezik a két, a vendégmunkások első generációja előtt tisztelgő berlini emlékmű egyikét.

Fotó: AFP

A tervek szerint emlékművet kapnak azok a bevándorlók is, akik az egykori NDK-ba érkeztek Vietnámból és más szocialista országokból.

A bevándorlók is sokat tettek Németország sikeréért a kezdeményezők szerint

A kezdeményezés hátterében a szociáldemokrata Sevim Aydim áll, aki maga is bevándorló hátterű és jelenleg a berlini szenátus tagja –írja a Deutsche Welle. Mint a politikus elmondta, a migránsokat mindig negatívan ábrázolják, ám ideje a pozitív dolgoknak is teret adni, és elismerni a bevándorlók hozzájárulását a német sikerhez.

Németország lakosságának ugyanis negyede bevándorló hátterű, ám a gyerekek között ez az arány már 40 százalék. Ám az országban található több mint egymillió emlékmű nem tükrözi az ország történetének ezen aspektusát. Noha Frankfurtban már 2004-ben felmerült egy emlékmű a vendégmunkások számára, döntés a 2030-as évekig nem várható.

Aydim ugyanakkor reméli, hogy Berlinben ennél gyorsabbak lesznek, hogy még az első generációs bevándorlók is láthassák a szobrokat.

A politikus egyébként 1978-ban, hatévesen csatlakozhatott családjához Németországban, noha apja már a hatvanas évek eleje óta ott dolgozott.

A projekt keretében ugyanakkor a vendégmunkásokat érintő rasszizmusra is rá kíván világítani, mely a város keleti felében volt hangsúlyosabb. A főként Mozambikból és Vietnámból érkezett munkásokat jóval inkább elzárták a többségi társadalomból, mint a nyugati országrészre érkezett olaszokat vagy törököket. Az NDK összeomlása után a legtöbb, Kelet-Németországba érkező migráns haza is tért, sokszor úgy, hogy kialkudott fizettségét sem kapta meg. A gyárak bezárásával párhuzamosan sokan nemcsak munkájukat, de munkavállalási engedélyüket is elvesztették.

A mintegy félmillió eurós (196 millió forint) projekt akkor érkezik, amikor kiderült, hogy a német szélsőjobb széles körű deportálási programban gondolkozik hatalomra kerülése esetén és a bevándorlás kérdése megosztja a német társadalmat.