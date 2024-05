The New York Times: az ukránokat is meglepő tempóban haladnak előre a fronton az oroszok

A hét végén az orosz hadsereg egy nagyobb szeletet hasított ki Észak-Ukrajnából. Vadászgépekkel, drónokkal és tüzérséggel törték fel az ukrán védelmet, majd legalább kilenc falut elfoglaltak. Minden nap több négyzetkilométernyi területet foglaltak el. Utoljára a háború első napjaiban lehetett ilyen gyors orosz előrenyomulást látni.

A háború első napjai óta nem hódítottak olyan gyorsan az oroszok, mint most / Fotó: AFP

A The New York Times azt írta, hogy

az ukrán egységeknek vissza kellett vonulniuk, a parancsnokok állítólag egymást hibáztatják a sorozatos vereségek miatt.

A civilek a régió központjába, Harkivba menekültek, azonban a város nem képes ennyi ember ellátni. A cikk azt írta, hogy a menekültközpontban vasárnapra káosz alakult ki, az emberek egymással veszekedek, sokakat be se tudtak fogadni.

Ukrajna már képtelen ellenállni az orosz rohamnak

Katonai szakértők szerint Ukrajna azzal, hogy kifogyott a nyugati támogatásokból, már nem tudja feltartóztatni az inváziós erőket. Ráadásul az emberek is fogynak a harcban, ami újabb mozgósításhoz vezet. Az ukrán törvényhozás már az elítéltek besorozását is elrendelte. A háború első évében Oroszország is így tett.

Az ukrán hadsereg vezetésében eközben egymásra mutogatnak a tisztek. Egy felderítő egység parancsnoka, Denisz Jaroszlavszkij szerint az első védelmi vonalakat nem építették ki rendesen, valamint az aknamezőt se telepítették. Az kritikával érintett tisztek ezt hazugságnak nevezték, és megvádolták Jaroszlavszkijt, hogy szándékosan feszültséget szít az ukránok között.

Putyin leváltja Sojgut a védelmi tárca éléről Valerij Geraszimov, az Orosz Fegyveres Erők vezérkarának főnöke marad a helyén, a védelmi miniszter egy „innovációra nyitott civil” lesz, aki Sojgut váltja ezen a poszton.

Jaroszlavszkij azt is közölte, hogy az oroszok már a Harkivhoz közeli Vovcsanszk városnál járnak, ahol utcai harc alakult ki az ukrán védőkkel. Ukrajna itt próbálja meg feltartóztatni az oroszok előrenyomulását. Harkivhoz még közelebb fekszik Lipci város, ahol szintén zajlanak a harcok.

Lipci elfoglalásával az orosz erők tüzérségi hatótávolságon belülre kerülnének Harkivtól.

A városban legalább egymillió civil tartózkodik.

Katonai szakértők szerint Oroszország azért fenyegeti Harkivot, hogy rákényszerítse Ukrajnát, hogy csapatokat csoportosítson át Donyeckből. Az ukrán hadsereg nagyon megfogyatkozott, ha Moszkvának sikerül szélesre húznia a frontot, akkor nem valószínű, hogy a kijevi erők képesek lesznek tartani a vonalaikat. Ez a terv látszólag működik.

A bécsi katonai elemző, Franz-Stefan Gady szerint Oroszország pontosan tudja, hogy az ukrán hadsereg legnagyobb gyengesége, hogy nincs elég katonája. Ezt kihasználva lehet sikeres Moszkva a háborúban.