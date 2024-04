Gattyán György pártja nem állít főpolgármester-jelöltet, az viszont kiderült, kiket küldenének Brüsszelbe

Tavaly október 23-án jelentette be a Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalom (MEMO) egy videóban, hogy önállóan elindulnak az Európai Parlamenti választásokon. Ennek ellenére az eltelt öt hónapban nem jött hír az EP-listáról. Sőt, tulajdonképpen arról sem lehetett hallani, hogy a milliárdos üzletember mozgalma egyáltalán megméretteti magát az önkormányzati választásokon.

Gattyán György pártja, a a Megoldás Mozgalom (MEMO) hosszú távra tervez / Fotó: Gattyán György / Facebook

A Világgazdaság birtokába jutott információk szerint mostanra összeállt az EP-lista, melyen a listavezető Huszár Viktor, a MEMO elnöke, a Teqball társalapítója lett. Főpolgármester-jelöltje ugyanakkor nem lesz a MEMO-nak, de egyéni önkormányzati képviselőjelölteket és polgármesterjelölteket is elindítanak.

Az EP-listára felkerült Horváth Ferenc nyugalmazott rendőrőrnagy mellett egy jelenleg is aktív ökumenikus lelkész, Tóth Mihály, aki bemutatkozójában kétgyermekes apukaként, vagyis „hivatalos túsztárgyalóként” hivatkozott magára. Meglepő módon a listán helyet kapott a mozgalom győri polgármesterjelöltje, Szilágyi Norbert is. Így az utóbbi – ha bármelyik választáson sikerrel szerepelne – még azt is eldöntheti, hogy melyik mandátumot venné fel.

Lapunk úgy tudja, hogy a néhány éve alapított párt a fővárosban csupán két kerületben indítana polgármesterjelöltet:

az egyiket a XVIII. kerületben, ahol Tabi Tünde lesz a jelölt, a másikat

lesz a jelölt, a másikat a III. kerületben, ahol pedig Vig Rafael indul.

Az egész országban összesen kilenc polgármesterjelöltje lenne a pártnak.

Gattyán egyszázalékos pártja

Gattyán Görgy, a Docler-csoport tulajdonosa, az ország ötödik leggazdagabb embere (tavaly a Forbes-lista szerint a becsült vagyona 424,8 milliárd forint volt) évekig kerülte a nyilvánosságot, azonban 2021 decemberében – öt hónappal az országgyűlési választások előtt – bejelentette a Megoldás Mozgalom megalapítását, és azt, hogy indulnak a választáson. Emiatt az ellenzék bírálta is az új pártot, mert Gattyánék nem mérettették meg magukat az ellenzéki előválasztáson, melynek célja éppen az volt, hogy mindegyik választókerület kormánypárti jelöltjével szemben kiválasszák a közös ellenzéki jelöltet.

Gattyán pártja végül 1,09 százalékot ért el, így nem kellett visszafizetniük a kampányukra kapott állami forrásokat, és a jövőben is jogosultakká váltak az állami támogatásra.

Az erotikus és jövendőmondó online szolgáltatásokból meggazdagodott Gattyán György több mint egy évtizede előkelő helyen szerepel a magyar milliárdosokat bemutató listákon, noha az elmúlt időszakban több érdekeltségétől is megvált.

A vállalkozó 2023 májusában eladta a Kodolányi János Egyetem fenntartói jogát. Még 2020 márciusában három évre vállalta az egyetem fenntartását, később pedig úgy látták, hogy már teljesítették is a kitűzött célokat. Idén kiderült, hogy eladja az Andrássy úton található Il Bacio di Stile nevű luxusáruházat, amely 2012 szeptemberében nyílt meg. A beruházás mintegy ötmilliárd forintba került, de 2015-ben be is zárt.

Gattyán György úgy tűnik, nagyobb energiát fektet a médiában való részvételbe: a Frisshirek.hu még 2023-ban váltott tulajdonost, és került át a kft.-jéhez, idén áprilisban pedig kiderült, hogy Havas Henrik lett a médiacégének elnöke, és állítólag már javában toborozzák a kollégákat. Havas az elmúlt időszakban főleg csak a YouTube-on volt látható, bár néhány hónapja a Frisshirek.hu egyik műsorában is rendszeresen feltűnik.