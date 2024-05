„Nyilvánvalóan nem akarunk egy európai–orosz konfrontációt, és a több mint két éve tartó nyomorult, borzalmas ukrán–orosz háború is bizonyítja, hogy rendkívül veszélyes a szituáció. Egy eszkalációs folyamatban vagyunk, ahol események a NATO és Oroszország között egy heves háborúba torkollhatnak. Ez a lehető legrosszabb dolog, és senki nem akarja megtenni, hogy ez a folyamat megálljon” – mondta Orbán Balázs Tucker Carlson Encounter című műsorában.

Fotó: Orbán Balázs / Facebook

Az amerikai újságíró szerint azonban Antony Blinken amerikai külügyminiszter azon dolgozik, hogy a fegyveres konfliktus eszkalálódjon. „Tehát hivatalosan a álláspontja az, hogy nem akarnak közvetlen konfrontációt” – válaszolt Orbán, amire Tucker azt reagálta, hogy

minden, amit csinálnak, azt mutatja, hogy „forró háborút akarnak Oroszországgal”, ami tönkreteszi az Egyesült Államokat és esetleg Magyarországot is.

A magyar miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy a magyar kormány igyekszik fenntartani a kommunikációs csatornákat. „Igyekszünk mindenkinek elmagyarázni, hogy ez egy háború, amely a semmibe visz, és minden lehetséges kimenetel, mint például az ukrán hadsereg összeomlása, rendkívül veszélyes. Ez mindenkire veszélyes” – mondta Orbán Balázs.

Arra a felvetésre, hogy Antony Blinken szándékosan a harmadik világháborúba akarja sodorni az országokat, a magyar politikus azt mondta, hogy a politikában sokszor racionális indítékokat keresnek, de ez nem mindig fedi le a valóságot. „Vannak taktikai szempontok is, különösen az Egyesült Államok oldaláról: például megpróbálja gyengíteni Oroszországot, ami mindig fontos volt az USA-nak. Megpróbálja leállítani a német–orosz energetikai együttműködést, ami mindig a prioritás része volt, illetve exportpiacokat keres az LNG-szállítmányainak” – fejtegette. Hozzátette, hogy

ez a folyamat stratégiailag Kína karjába taszítja az oroszokat, ami tönkreteszi Európát mint gazdasági erőt.

„Ez csak felgyorsítja az amerikai alapú világrend hanyatlását, ahogyan azt mindennap látjuk. Tehát őszintén, minden számításunk szerint nincs logikus értelme folytatni ezt a háborút. De mi csak Magyarország vagyunk, egy tízmilliós ország, nem egy szuperhatalom. Nem rajtunk múlik. Valószínűleg van valami, amit nem értünk” – mondta.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette, hogy a változó világrendben barátokat és szövetségeseket kell találni, és a következő évtizedek nagyon viharosak lesznek. „Nagyon ingatag lesz, még az Egyesült Államok számára is. Tehát a túléléshez barátokra és szövetségesekre van szükség. És ez döntő fontosságú. A liberális ideológiával pedig lehetetlen barátokat gyűjteni, ez ilyen egyszerű” – fogalmazott. Hozzátette, a jelenlegi brüsszeli és washingtoni politika védi a status quót, de ha Donald Trump visszatér, akkor az America first politikája megváltoztatná az Egyesült Államokat és egyrészt a gondolkodásmódot is.

Másrészt lerombolja a kapcsolatot az európai liberális elit és az amerikai vezetés között. Tehát most eljön az idő, amikor újra gondolkodhatunk az érdekeinken

– fejtette ki.

Orbán Balázs még márciusban osztott meg egy közös képet Tucker Carlsonnal a Facebookon, a közösségi oldalra egy rövid videót is feltöltött, amelyben bepillantást lehetett látni a felvételbe, de a beszélgetésről részleteket nem árult el.

A Fox News egykori műsorvezetője 2021-ben dokumentumfilmet csinált Magyarországról és a kormányról, egy egész héten keresztül Budapestről jelentkezett be a tévécsatornán, és interjút készített Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az egykori tévés tavaly ismét Magyarországra látogatott, és megint kamrák elé ültette a magyar kormányfőt, sőt itt-tartózkodása alatt forgatott Aleksandar Vucic szerb elnökkel is, és az MCC Feszt After nevű rendezvényén is felszólalt, ahol keményen nekiment David Pressmannek, az Egyesült Államok budapesti nagykövetének.

Tucker Carlson az egyik legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló Fox News tévében,

átlagosan több mint hárommillió nézőt ültetett esténként a képernyők elé, azonban a műsorai eltántorították a hirdetőket.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a sztárműsorvezető elbocsátása néhány nappal azután történt, hogy a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban megegyezett a Dominion Voting Systems rágalmazási perében. A csatorna a 2020-as elnökválasztást követően több műsorában – többek között Tucker Carlson műsorában is – megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is.