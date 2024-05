A Hamász palesztin iszlamista szervezet felfüggesztette a kairói tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokat Izraellel amiatt, hogy az utóbbi elindította szárazföldi támadását a Gázai övezet déli határán található Rafah város ellen. El is utaztak az egyiptomi fővárosból mind a felek, mind a közvetítők. Erről Izzat ar-Risek, a Hamász politikai irodájának egyik tagja számolt be.

Elege lett a Hamásznak, felállt a tárgyalóasztaltól / Fotó: Citizenside.com

Azt a megállapodástervezetet, amelyről most tárgyaltak, Katar és Egyiptom mint közvetítők dolgozták ki. A Hamász módosítani akart rajta, de Izrael ezt nem fogadta el.

A közvetett tárgyalások minden résztvevője – amerikai részről a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője is – távozott Kairóból.

A Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a Ynet szerint a Hamász továbbra is érdekelt a tárgyalások folytatásában, a rafahi hadművelet miatt állt el azoktól. Ezt a Hamászt képviselő Izzat ar-Risek is megerősítette, hozzátéve, hogy a szervezet továbbra is jó kiindulópontnak tartja a közvetítők tűzszüneti javaslatát.

A Hamász fegyveresei még mindig 132 olyan izraelit tartanak fogva a Gázai övezetben, akit a tavaly október 7-i terrortámadásbab túszul ejtettek, majd elhurcoltak.

Nem lehet tudni, hogy mind a 132 túsz életben van-e.

Izraeli tankok és harci repülőgépek bombázták Rafah területeit csütörtökön – közölték palesztin lakosok, miután Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy visszatartja a fegyverszállítmányokat Izraeltől, ha a hadsereg folytatja a város elleni támadásokat. Korábban a Kairóban zajló tűzszüneti tárgyaláson a Hamász és az Iszlám Dzsihád képviselői is arról számoltak be, hogy harcosaik páncéltörő rakétákkal és aknavetőkkel lőtték ki a Rafah keleti külterületén tömegesen felvonuló izraeli tankokat.