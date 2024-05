Svájc is irigyelheti Magyarországot, álomfizetésért toboroz a Lidl, kőolaj az Antarktiszon – heti összefoglaló

Frissen, május elején jelent meg a világ egyik legmeghatározóbb tanácsadó cégének, az Ernst & Young Global Limitednek (EY) a befektetői barométere. A globális tanácsadó kutatásából az is egyértelműen kiderült, hogy miközben a nyugat-európai térség vonzereje jellemzően esik, addig Dél- és Kelet-Európa több országa is jelentős mértékben tudta növelni a befektetéseket. Ők elsődlegesen abból profitálnak, hogy mind az ellátási láncokban, mind a termelési tevékenységekben komoly átszerveződés következett be. Például a gyártókapacitások száma visszaszorulóban van, de Spanyolországban, Törökországban, Lengyelországban, Olaszországban, Szerbiában, Csehországban és Magyarországon éppen felfutás tapasztalható.

Egyetlen év leforgása alatt Magyarország 54 százalékos növekedést produkált a külfölditőke-beáramlásában

Fotó: Mónus Márton / MTI

Magyarország és Csehország ebben az összevetésben kiemelkedik. Az új gyárak és üzemek terén mindkét ország 70 százalékos növekedést ért el 2022-ről 2023-ra,

ami mellett eltörpül Szerbia 30,

Olaszország 18,

Lengyelország 17,

Törökország 12

és Spanyolország 7 százalékos eredménye.

Ez azért is megsüvegelendő, mert a befektetők jelzése szerint a következő 12 hónapban inkább csak a meglévő eszközök bővítésére fognak összpontosítani, nem pedig az olyan nagy potenciállal rendelkező iparágakhoz kapcsolódó új zöldmezős fejlesztésekre, mint az elektromosjármű-ipar, a digitális technológia vagy a

Hiába a másfél milliós álomfizetés, négy hónapja nem talál megfelelő embert egy állásra a Lidl

Úgy tűnik, továbbra sem sikerült feltöltenie az év elején meghirdetett munkakörét Lidlnek. A német diszkont először február első napjaiban adott fel álláshirdetést, amelyben területi értékesítési vezetőt keresett Budapest és környékére több mint másfél milliós bruttó fizetésért. Ám a Lidl honlapján még mindig elérhető a hirdetés. Ennek az lehet az oka, hogy nem kis munkával jár ilyen állás: a 9-12 hónapos betanulási időszakot követően a pozícióra felvett munkatársnak négy-hat üzletet kell irányítania, ami 120-200 dolgozó felügyeletével jár együtt.

Nemcsak Budapesten és környékén, hanem Nyugat-Magyarországon, Kelet-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon és Dél-Magyarországon is van nyitott a pozíció erre a munkakörre. Hiába a céges autó, telefon, a jó fizetés, óriási a felelősség és a fluktuáció – indokolta egy iparági forrás a Világgazdaságnak, feltehetően miért nem sikerül betölteni a meghirdetett pozíciókat.

Az oroszok váratlan helyen leltek irdatlan nagy olajmezőkre, és még ebből is baj lehet

Oroszország hatalmas olajkészleteket fedezett fel az Antarktiszon: a feltárt tartalékok mintegy 511 milliárd hordónyi olajat tartalmaznak, ami az Északi-tenger elmúlt 50 évi kitermelésének mintegy tízszeresét teszi ki. A brit parlamentben múlt héten megvitatott dokumentumok szerint a felfedezést orosz kutatóhajók tették a Weddell-tengeren, amelyre az Egyesült Királyság, Chile és Argentína is igényt tart.

Oroszországnak ugyan nincsenek területi igényei az Antarktiszon, azonban az Egyesült Államokhoz és Kínához hasonlóan az elmúlt években különböző tudományos kutatások révén fokozatosan növelte jelenlétét a térségben. Az Antarktiszt az 1959. december elsején aláírt antarktiszi szerződés szabályozza, amely kimondja, hogy a terület egyetlen országnak sem a tulajdona, a régiót a békének és a tudománynak szentelt kontinensként jelölte ki. Ennek értelmében az Antarktiszon tilos a bányászat és az olajtermelés is.

Robert Fico elleni merénylet: az egyik legjobb magyar testőr szerint ez történhet most Szlovákiában

Az Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét azután kereste meg a Világgazdaság a Robert Fico elleni merénylet kapcsán.

„Egy általános protokollt kell minden egységnek kidolgoznia, amikor a feladatát elkezdi. Ezek közé tartozik az egészségügyi háttér előzetes feltérképezése, felmérése és biztosítása a védett személy esetében. Olyanokra is ki kell térni, mint a vércsoportja, a betegségei, az allergiái, de még az intoleranciái is. Ezen felül egy másik, kész terv alapján működő gépezet beindításáról is gondoskodni kell, melynek részese a mentőszolgálat és a helyszínhez legközelebb eső kórház is. Utóbbinak rendelkezésre kell állnia folyamatosan” – mondta a Világgazdaságnak Pomozi Sándor dandártábornok.

Üzemanyag: döntöttek az új magyarországi árakról

Véget ért az üzemanyagár-csökkentés sorozata Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. Mindebből az következik, hogy az átlagárakat tekintve az alábbi literenkénti árakra számíthatnak a járműtulajdonosok a benzinkutakon:

95-ös benzin – 612 forint,

gázolaj – 609 forint.

Akárhogy is, a fenti döntéssel véget ért egy nagy sorozat a magyarországi üzemanyagár változásában. Ez pénteken már részben bekövetkezett, hiszen akkor csak a benzin ára esett, a dízelé már drágult.

Előtte viszont április 22-től, vagyis bő három héten keresztül csökkent az üzemanyagár Magyarországon.