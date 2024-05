Óriás képernyős automatákat helyezett ki a BKK – mutatjuk, hol vannak a városban

A Deák Ferenc téri metróállomásnál és az Oktogonnál állított fel új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – közölte csütörtökön honlapján a társaság. Az automaták üzemeltetésével a BKK a teljes automatahálózat korszerűsítésére és üzemeltetésére kiírandó közbeszerzési eljáráshoz szeretne tapasztalatokat gyűjteni.

Fotó: BKK

Az automaták működését és az ügyfelek reakcióit a BKK három, korábban felújított automatával is teszteli, melyek április elején álltak szolgálatba az Astoria metróállomásnál, a Keleti pályaudvar busz- és trolibusz-végállomásánál, valamint az Örs vezér terén. A társaság szerint az automaták külső és belső megújítása azok üzembiztonságát és élettartalmát is növeli, miközben a vásárlás is gyorsabb és biztonságosabb lesz.

Sokat változtak a jegyvásárlási szokások

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a koronavírus-járvány, valamint a BKK digitális fejlesztései jelentős hatással voltak az értékesítési csatornák bevételmegoszlásának alakulására, így

nőtt a BudapestGO és a digitális termékek népszerűsége az automaták kárára, melyek a korábbi 70 százalék helyett már csak a menetdíjbevételek 50 százalékát adják.

Ezzel párhuzamosan a bankkártyás fizetések aránya is folyamatosan nő, ma már a tranzakciók több mint 70 százalékát így bonyolítják az automatáknál, szemben a négy évvel ezelőtti 50 százalékkal, sőt a fizetések értékét tekintve a kártyás ügyletek már a forgalom több mint 80 százalékáért felelnek.

Ebből pedig a BKK azt a következtetést vonta le, hogy folyamatosan fejlessze az automatahálózatát és egyre inkább készpénzmentessé tegye azokat és újabb digitális értékesítési módokat teszteljen. Ilyen a 100E Repülőtéri Expresszen és az M1-es metró vonalán elérhető Budapest Pay&GO szolgáltatás, amely Magyarországon egyedülálló digitális jegyvásárlási és -érvényesítési megoldást kínál egyszerre.