A dolgozók részére tartott kérdés-válasz gyűlésen közölte Mark Zuckerberg, hogy emelni fogja a teljesítmény célokat a Metánál, mivel a vállalat növekedése lelassult – írja az Insider.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy szerinte az utóbbi időszak legrosszabb visszaesés következhet,

így nem is csoda, hogy a Meta is elkezdte meghúzni a nadrágszíjat. Májusban a Facebook már le is állította az új emberek felvételét. Zuckerberg a most nyilvánosságra került gyűlésen arról is beszélt, hogy

azt is reméli, lesznek akik nem lesznek képesek teljesíteni a megemelt elvárásokat, vagy épp önként döntenek a távozás mellett.

A cégvezető arról is beszélt, hogy 10 ezerről 6-7 ezerre csökkenti az idén felvett mérnökök számát. Csütörtökön pedig a Reuters írt arról, hogy a cég termékigazgatója, Chris Cox jelezte a szigorításokat a dolgozók felé. Persze nem a Meta az egyetlen cég, mely elbocsátásokra vagy a toborzási ütem lassítására készül. Az Amazon májusban vágta meg a felveendő emberek számát, míg a Microsoft júniusban döntött így.