A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) kedden 3-2 arányban megszavazta a versenytilalmi megállapodások országos tilalmát, amellyel a vállalatok megakadályozták, hogy elbocsátott dolgozóik munkát találjanak a riválisaiknál, gyakorlatilag megtörve ezzel az alkalmazottak karrierjét– írta a CNBC.

Lina Khan FTV-vezér a kinevezésekor a versenytilalmi záradékok betiltását jelölte ki legfontosabb céljának / Fotó: AFP

Az új szabály a tervek szerint 120 nappal a szövetségi közlönyben való hivatalos megjelenése után lépne hatályba, bár valószínű, hogy több üzleti csoport is meg fogja azt támadni – az Amerikai Kereskedelmi Kamara például a szavazás után kevesebb mint egy órával bejelentette, hogy beperlik az ügynökséget a döntés miatt.

Ha hivatalosan is életbe lép, a szabály nemcsak az új versenytilalmi záradékokat tenné illegálissá, hanem a meglévő szerződések megszüntetését is megkövetelné a vállalatoktól minden alkalmazott esetében, akik elbocsátásukkor nem felsővezetői pozíciót töltöttek be.

A munkavállalóknak biztosítani kell, hogy megválaszthassák kinek akarnak dolgozni. A záradékok alacsonyan tartják a béreket, elnyomják az új ötleteket és visszafogják a gazdaságot, enélkül több ezer új startup indulna el

– nyilatkozta Lina Khan, az FTC vezetője, akit Joe Biden amerikai elnök kifejezetten azért nevezett ki erre a posztra, hogy megszüntesse a versenytilalmi szerződéseket.

A hatóság becslései szerint jelenleg 30 millió amerikai dolgozó, azaz nagyjából az ország munkaerejének a 18 százaléka tartozik különböző versenytilalmi záradékok hatálya alá.

Vállalati versenyképesség a munkajogokkal szemben

A munkavállalói szerződésben szereplő versenytilalmi záradék megakadályozhatja, hogy valaki ugyanazon iparágon belül egy konkurens vállalathoz menjen dolgozni egy jobb karrierlehetőség, magasabb fizetés vagy megfelelőbb földrajzi elhelyezkedés reményében.

Az FTC azt állítja , hogy a versenytilalmi megállapodások akadályozzák a hatékonyságát, valamint a piac beszűküléséhez és magasabb árakhoz vezethetnek.

A javaslat ellen kampányoló üzleti csoportok szerint azonban a záradékok védelmet nyújtanak a szellemi tulajdonnak és a vállalati titkoknak, amelyeket a távozó alkalmazottak ilyen szerződések nélkül könnyen továbbadhatnának a riválisoknak.

Az ügynökség ehelyett azt javasolja a cégeknek, hogy az információvédelem érdekében rugalmasabb megoldásokat, például titoktartási szerződéseket válasszanak.

Az viszont kétségtelen, hogy az FTC döntése Biden nagyvállalat-ellenes hadjáratának részét képezik, melyek részeként a hatóság és az igazságügyi minisztérium trösztellenes részlege az elmúlt években több tucat amerikai óriást is beperelt különböző szabálysértések és piaci korlátozások miatt.