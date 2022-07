Titkos bunkert építenek az Európai Unió vezetőinek üléseihez Brüsszelben, hogy a politikusok biztonságban tanácskozhassanak, anélkül, hogy például orosz ügynökök lehallgatnák őket – tudta meg az EUobserver internetes oldal uniós dokumentumokból.

A terem száz férőhelyes lesz, összesen 34 vezető politikusnak alakítanak ki helyet, és rajtuk kívül az ő segítőik, a protokoll- és a technikai, valamint a kiszolgáló személyzet léphet csak be. A 34 vezető politikusi szék már az EU bővítésének szól, hiszen egyelőre 27 hely is elég lenne, ám az unió várhatóan újabb tagországokkal bővül majd a következő években. Az egyik legnagyobb esélyes erre például a jelenleg háborúban álló Ukrajna.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A bunkert alacsonyabb rangú politikai találkozókra és nagyköveti egyeztetésekre is használhatják majd a tervek szerint. A terem teljesen le lesz vágva az internetről, de meg lesz oldva, hogy lehessen kommunikálni a külvilággal. Az egész termet egy NATO által hitelesített elszigetelőketrec veszi majd körül, amely megakadályozza, hogy bárki illetéktelen hallgatózzon az üléseken.

Annak, aki bemegy a terembe, át kell esnie egy biztonsági ellenőrzésen, amelyen azt is igazolnia kell, miért tartózkodik a teremben. Ez alól még a vezetők sem kivételek, mint ahogy nekik is kint kell hagyniuk minden elektronikus eszközüket: a laptopokat, a mobiltelefonokat és az okosórákat, sőt, még a hallássegítő eszközöket is.

A bunker várhatóan 2024-ben készül el, és összesen nyolcmillió euróba kerül a kivitelezése. A pontos helyszín még nincs eldöntve, de várhatóan nem lesz messze a jelenlegi üléstermektől, hogy a politikusok kényelmesen járhassanak ki és be.

A termet minden ülés előtt és után is „átvilágítják”, ahogyan az oda bevitt tárgyakat, még a dekorációt, például a virágokat és az élelmiszert is. A bunkerben nem a kényelem lesz a legfontosabb, de azért egy elfogadható szintet muszáj lesz nyújtania a dokumentumok szerint.

A bunkerre már csak azért is szükség van, mert Brüsszelben áprilisban két orosz kémet is lefüleltek, és kiutasították őket. Az elmúlt években Kína és Izrael is belekeveredett már EU-s lehallgatási botrányokba.