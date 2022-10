Az új olajvezeték lehetővé tenné, hogy a Barátság kőolajvezetékhez csatlakozva, olcsóbb urali kőolajjal látják el Szerbiát. Az ország kőolajellátását nagy részben a Horvátországon keresztül haladó vezetéken keresztül oldották meg eddig, de ez a szankciók miatt valószínűleg nem lesz lehetséges a jövőben.

Aleksandar Vučić és Orbán Viktor Budapesten - Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI

A szerb kőolajipari vállalat, a NIS, jelenleg a JANAF vezetéken keresztül egy horvát terminálról kapja a tankereken odaszállított orosz kőolajat. Már korábban is felvetették a lehetőséget, hogy annak érdekében, hogy ne függjenek a Horvátországon keresztüli tengeri-vezetékes kőolajszállítástól, Magyarország felől is hoznának olajat a szerbek. Ehhez előbb vezetékkel kell összekötni a két államot. A szerb elnök szerint

megszületett a megállapodás és legfeljebb két év alatt meg is építenék a 128 kilométeres vezetéket, mely feltehetően Újvidék és Algyő között húzódna.

A beruházás becsült értéke 100 millió euró. A szerb elnök azt is bejelentette, hogy egy Észak-Macedónián keresztül húzódó, és az albániai Durresig futó vezetéket is szeretnék megépíteni. Jelenleg az államilag meghatározott üzemanyagár-jegyzék alapján a benzin literje 175 dinár, a dízelért 216 dinárt kell fizetni.

Az energiahelyzetről szólva elmondta még, hogy

a következő hat évben 12 milliárd euró értékben hajtanak végre infrastrukturális beruházásokat.

A gázellátásról szólva kiemelte, hogy soha nem volt ennyi gáztartaléka az országnak, mint most, és ha két hónapig egyetlen köbméter se érkezne az országba, akkor is lenne két hónapra elegendő gáz. Azt is hozzátette, hogy áramot 10 napja nem kellett importálni.

A gáz ára belátható időn belül nem fog emelkedni, az áram árát is csak kis mértékben tervezik korrigálni.

Országa pénzügyi helyzetével kapcsolatosan elmondta: több mint 2 milliárd euró van az ország számláján, megítélése szerint a helyzet jó és stabil, az IMF-el pedig folyamatban vannak a tárgyalások a készenléti hitelről.