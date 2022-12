Egy amerikai befektetési csoport, a Crossbridge Energy Partners újrakezdte a tárgyalásokat az orosz Lukoilal, hogy megvegye az orosz vállalattól Olaszország legnagyobb kőolaj-finomítóját. Az üzlethez létrejöttéhez Róma támogatását is meg kell szerezni.

Fotó: Shutterstock

A megállapodás értelmében a napi 300 ezer hordó olaj finomítására méretezett szicíliai létesítményt 1-1,5 milliárd euróra értékelnék. Az ügylet finanszírozásában részt venne a svájci energia- és nyersanyagkereskedő, a Vitol – írja az FT névtelenségüket kérő forrásokra hivatkozva.

A Lukoil ugyan nem áll az uniós szankciók hatálya alatt, de az olaszországi üzemében az orosz uráli olajat dolgozta fel. Most azonban fennáll a veszélye, hogy nem lesz képes beszerezni a szükséges nyersolajat, mivel az EU tengeri szállításra vonatkozó tilalma néhány napon belül életbe lép. A szankcióktól és a hírnevük csorbulásától tartó hitelezők leállították a finanszírozást, ami lehetővé tenné a Lukoil számára, hogy máshonnan szerezze be az alapanyagot.

A létesítmény összességében 3 ezer embernek ad munkát és az olasz üzemanyag-fogyasztás közel negyedét állítja elő.

Az amerikai csoport és a második legnagyobb orosz vállalat év eleje óta folytat tárgyalásokat, ami október végén megszakadt, ám most újraindult. Ennek hétterében az áll, hogy cég még az uniós szankciók hatályba lépése előtt szabadulna a finomítótól, ráadásul egy újabb vevő is jelentkezett. A Lukoil ugyanis megbeszéléseket folytat a Trafigura nyersanyag- és energiakereskedő vállalattal is.

Az üzlet létrejöttéhez szükséges az új római kormány támogatása is. A kabinet biztosítékokat akar arra vonatkozóan, hogy az új vevő nem fog munkahelyeket megszüntetni vagy olyan módon átszervezni, ami károsítaná az ország legszegényebb részét. Szóba került az államosítás is, azonban Giorgia Meloni kormánya inkább azt tervezi, hogy kissebségi részesedést vásárol a létesítményben, így probléma esetén beavatkozhatna.