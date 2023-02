Visszatér a Ford a Forma–1 versenysorozatába két évtizednyi szünet után, hogy növelje a keresletet az elektromos járművei iránt, ahogy a száguldó cirkusz is hamarosan leváltja a hagyományos robbanómotorral szerelt járműveket.

Fotó: Darren Heath / Getty Images

A Ford 2026-ban tér vissza a sorozatba, amikor életbe lép a fenntartható üzemanyagokról szóló elvárás. A várakozások szerint az autógyártó partnere a Red Bull lesz a Forma–1-ben.

A vállalat 50 milliárd dollárt fektet az elektromos járművekkel foglalkozó üzletágába, és úgy gondolja, az elért eredményeket érdemes az egyik legnépszerűbb autóversenyen is bemutatnia. A Forma–1 az elmúlt években sikeresen tört be az amerikai és a közel-keleti piacokra is, de a Netflixen elérhető Formula–1: Hajsza a túlélésért sikere is növelte az érdeklődést a futamok és a sorozat után.

A Ford 2004-ben hagyta ott a Forma–1-et, ám a hosszú szünet ellenére máig a harmadik legsikeresebb gyártó a sorozatban,

miután 10 konstruktőri és 13 egyéni bajnoki címet zsebelt be korábban.

A gyártó visszatérése azt is megmutatja, hogy kezd kifizetődni a versenysorozat terjeszkedése, amit jelez, hogy a Volkswagen és a GM is gondolkozik a visszatérésen. A német gyártó az Audi márkáján keresztül szerzett kisebbségi részesedést a Sauber csoportban, amely jelenleg is üzemeltet csapatot a Forma–1-ben – írja a Financial Times.

A motorral kapcsolatos elvárások 2026-os változása a Porsche figyelmét is felkeltette, miután szeretné bemutatni új, karbonmentes folyékony üzemanyagait, mint a belső égésű motorral szerelt autók túlélésének zálogát, ám a címvédő Red Bullal tavaly végül nem tudott megállapodni.