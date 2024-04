Megerősítette Románia BBB-/A3-as, stabil államadós besorolását az S&P hitelminősítő, ugyanakkor a szakértők több pontot is kiemeltek, amivel kapcsolatban aggályaik vannak a román gazdálkodást tekintve.

Áfaemelést és korrupciócsökkentést írt fel Romániának az S&P / Fotó: JUSTINE BONNERY

A jelentés egyik legfontosabb pontja kiemeli : a nyugdíjkifizetések és a közszéfárban dolgozók bérének kifizetése jelentős terhet ró majd a román büdzsére a jövőben is, mely éves szinten akár a 6 százalékát is elérheti, és ez az arány nem is valószínű, hogy a fiskális kiadások lényegi visszafogása nélkül visszatérhet a még mindig nem ideális, de már kezelhetőbb szintet jelentő 5 százalék alá.

A kiadvány ezzel párhuzamosan rámutat: a román kormánynak ezen felül

érdemes lenne az kulcsának megemelésén is elgondolkoznia,

hogy finanszírozni tudja a láthatóan egyre csak duzzadó fiskális kiadásokat. A román inflációval kapcsolatban a jelentés az idei évre tartósan fennmaradó 6 százalékot jelez előre.

Az S&P szakértői emellett kiemelték: a román kormánynak ideje lenne az elöregedő társadalom jelentette gazdasági problémákkal is foglalkoznia, lévén, hogy az elmúlt évtizedben éves szinten 1,1 százalékkal csökkent a munkaerőpiacon aktívak száma, ez pedig hosszútávon hatalmas gondokat okozhat még az ország számára.

Ahogy szintén jelentős gond a korrupció is

– emelte ki a jelentés.