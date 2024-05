Brit kamatcsökkentés: júniusban dörrenhet el a startpisztoly

Bár a kamatemelési sorozat kezdete óta a mostani kamatdöntő ülés volt a hatodik egymás után, amelyen a Bank of England monetáris tanácsa nem módosította az 5,25 százalékos jegybanki kamatszintet, az Oxford Economics szerint jó eséllyel a jövő hónapban már a galambok győznek. A brit jegybank kormányzóhelyettese már most is vágott volna.

2024.05.09. 21:40 | Szerző: Murányi Ernő

A várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta 5,25 százalékos – tavaly augusztus óta érvényes – alapkamatát a Bank of England. A brit jegybank jelezte, hogy az csökkentésében elért jelentős haladás ellenére még nem érkezett el a kamatcsökkentések ideje, elemzői vélemények szerint azonban júniusban megkezdődhet a monetáris enyhítés. A brit pénz is számolva jó / Fotó: AFP A brit monetáris tanács két tagja már az enyhítésre voksolt A Bank of England idei harmadik kamatdöntő üléséről kiadott csütörtöki tájékoztatás szerint a kilenctagú monetáris tanács megosztott volt: heten kamattartásra szavaztak, két tanácstag viszont már 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt. A Bank of England – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság központi bankja – tizennégy kamatemelést hajtott végre azután, hogy 2021 decemberében, 0,1 százalékos mélypontról indulva elkezdte szigorítási ciklusát az inflációs nyomás enyhítése végett. Az így elért és továbbra is érvényes 5,25 százalékos alapkamat 16 évi csúcs. A kamatemelési sorozat kezdete óta a mostani kamatdöntő ülés volt ugyanakkor a hatodik egymás után, amelyen a Bank of England monetáris tanácsa nem módosította a jegybanki kamatszintet. A nagy-britanniai infláció két és fél évi mélyponton jár: a brit statisztikai hivatal legutóbbi adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 3,2 százalékkal voltak magasabbak márciusban, mint egy évvel korábban. A Bank of England inflációs célja 2 százalék, vagyis a jelentős lassulás ellenére a brit inflációs ütem még mindig meghaladja a jegybanki célszintet. A Cityben már látják az alagút végét Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi kutatóműhely, az Oxford Economics csütörtök este összeállított előrejelzésében ugyanakkor közölte: több tényező is a monetáris tanács enyhítésre hajló alapállására vall. Ezek egyike az, hogy Dave Ramsden, a Bank of England kormányzóhelyettese most először kamatcsökkentésre voksolt, a másik pedig az, hogy a monetáris tanács csütörtöki jelentésében megjelent egy korábban nem szereplő mondat, amely szerint a testület „a következő időszak adatismertetéseit” figyelembe véve dönt a további kamatpolitikáról. Az Oxford Economics szerint ez olyan üzenet, amelyből már kamatcsökkentési időkeretre lehet következtetni. A ház szerint továbbra is mérlegen van ugyan annak az esélymegoszlása, hogy az első kamatcsökkentés júniusban vagy augusztusban várható-e, ám ők a ciklus júniusi kezdetét valószínűsítik, és azzal számolnak, hogy a Bank of England az idén összesen 75 bázisponttal csökkenti alapkamatát.