Új néven – wigo – vezeti be saját mobilitási márkáját az AutoWallis csoport, egyúttal wigo carsharing néven viszi tovább autómegosztó szolgáltatását, amelyet a csoporthoz tartozó Wallis Autómegosztó Zrt. vezet be a hazai piacon, ahol eddig az itthon október 24-én megszűnő Share Now márkát üzemeltette.

A wigo márkanév alatt elsőként megjelenő autómegosztást a tervek szerint a továbbiakban újabb mobilitási szolgáltatások követhetik majd. Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója a bejelentés kapcsán elmondta: a csoport ma már egy 16 országban jelenlevő nemzetközi vállalat, így stratégiai céljuk a márka megalkotásával, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy mobilitási szolgáltatásaik egy részét olyan egységes márkanév alá rendezzék, amely minden piacon azonos jelentéstartalmú.

Az AutoWallis számára a wigo bevezetése számos olyan szinergiát bontakoztathat ki a csoport tagjai között, mint például az autóválasztás, a keresztértékesítés, az üzemeltetés, vagy a tudás- és technológiai transzfer – fejtette ki a lépés jelentőségét Ormosy Gábor.

A wigo márkanév bevezetésének első lépése a Share Now Magyarország helyébe lépő wigo carsharing elindítása.

A szolgáltatást közel 100 ezren használják, a flotta 500 autóból áll.